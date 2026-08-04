Zbog prometne nesreća na autocesti A7 u tunelu Trsat, u smjeru Križišća, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat, a kolona između čvora Škurinje i tunela Trsat u smjeru Križišća duga je četiri kilometra.
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Oprezno na A1, medvjed između tunela Krpani i Svetog Roka
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Medvjed je na autocesti A1 između tunela Krpani i tunela Sveti Rok na kolniku u smjeru Dubrovnika, izvijestili su iz Hrvatskog auto- kluba (HAK) u utorak.
Zbog prometne nesreća na autocesti A7 u tunelu Trsat, u smjeru Križišća, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat, a kolona između čvora Škurinje i tunela Trsat u smjeru Križišća duga je četiri kilometra.
Pojačan je promet na važnijim cestama, prilazima turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima, pa iz Hrvatskog auto kluba vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
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