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STANJE U PROMETU

Oprezno na A1, medvjed između tunela Krpani i Svetog Roka

Piše HINA,
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Oprezno na A1, medvjed između tunela Krpani i Svetog Roka
Tunel Sv. Rok | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Zbog prometne nesreća na autocesti A7 u tunelu Trsat, u smjeru Križišća, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat, a kolona između čvora Škurinje i tunela Trsat u smjeru Križišća duga je četiri kilometra.

Medvjed je na autocesti A1 između tunela Krpani i tunela Sveti Rok na kolniku u smjeru Dubrovnika, izvijestili su iz Hrvatskog auto- kluba (HAK) u utorak.

Zbog prometne nesreća na autocesti A7 u tunelu Trsat, u smjeru Križišća, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat, a kolona između čvora Škurinje i tunela Trsat u smjeru Križišća duga je četiri kilometra.

Pojačan je promet na važnijim cestama, prilazima turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima, pa iz Hrvatskog auto kluba vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

 U pomorskom prometu nema poteškoća.

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Komentari 4
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PRIZORI IZ RUMUNJSKE

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