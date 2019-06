Oprezno na autocesti: Gužve i radovi vas čekaju prema moru

Na većini cesta prema moru pojačan je promet, a iz HAK-a upozoravaju vozače da budu strpljivi. Na Lučkom je nešto prije 11 sati kolona u smjeru mora bila duga oko kilometar, a veća je gužva i na dionici autoceste A1 od Zagreba do Bosiljeva.

Pojačan je i promet na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija, a kolona se dijelom proteže na Istarski ipsilon te je duga i do dva kilometra. Na graničnom prijelazu Rupa kolona je duga oko 500 metara.

Od ponoći je počela i primjena sezonskih cijena cestarina na autocestama kojima upravljaju Hrvatske autoceste (HAC) i Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ) pa su za pojedine skupine vozila cijene porasle za 10 posto.

Sezonske cijene cestarina primjenjuju se za I.A te I. i II. skupinu vozila, dok se na III. i IV. skupinu vozila poskupljenje ne primjenjuje.

Cestarina na relaciji Zagreb - Dugopolje (Split) za I. skupinu vozila odnosno osobne automobile raste sa 181 na 200 kuna, Zagreb - Karlovac s 19 na 21 kunu, Zagreb - Rijeka sa 70 na 77 kuna, a Zagreb - Lipovac sa 128 na 141 kunu.

Foto: HAK

Informacija o radovima

Na Autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik :

* Zbog oštećene prijelazne naprave na objektu Gacka u km 141+850, dionici od čvora Otočac do čvora Perušić , promet se u smjeru Splita vodi sa dvije sužene prometne trake.

* U zoni odmorišta Marune, zbog sanacije usjeka do 01.07.2019. godine biti će zatvorena zaustavna traka dok će se promet odvijati uz maksimalnu protočnost voznom i pretjecajnom prometnom trakom uz nemogućnost ulaza na odmorište Marune u smjeru Splita do 01.07.2019. godine.

* Zbog dogradnje čvora Dugopolje promet će se voditi suženim krakom iz smjera Zagreba u smjeru N.P. Dugopolje i uz privremenu regulaciju prometa na platou N.P Dugopolje.

* Zbog asfalterskih radova, promet se na odmorištu Zir u smjeru Splita odvija pod privremenom regulacijom prometa, odnosno dio odmorišta zatvoren je za parkiranje.

Na Autocesti A6 Rijeka - Zagreb:

* Na dionici od čvora Vrbovsko do čvora Ravna Gora u smjeru Rijeke, zbog sanacije asfaltnog zastora kolnika od km 17+150 do km 23+350 za promet je zatvoren kolnik u smjeru Rijeke, te se promet odvija dvosmjerno u smjeru Zagreba sa dvije prometne trake u smjeru Rijeke i jednom prometnom trakom u smjeru Zagreba. Predviđeno vrijeme završetka radova je do 15.07.2019. godine. U slučaju pojačanog prometa moguće je stvaranje zastoja i kolona vozila u prilaznoj zoni radova.

* Zbog oštećenja kolnika (otvaranje udarne rupe) na vijaduktu Svilno u smjeru Zagreba za promet je zatvorena sporovozna traka, promet se vodi po voznom i pretjecajnom traku.

HTZ dijeli vodu na graničnim prijelazima i Lučkom

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) u subotu, 15. lipnja, organizira dijeljenje vode s porukom dobrodošlice turistima, objavili su u petak iz HTZ-a napominjući kako je riječ o prvoj suboti kada u hrvatskim destinacijama boravi veći broj turista i kada smjene turista na graničnim prijelazima postaju intenzivnije.

Akcija će se provoditi na graničnim prijelazima Bregana, Macelj, Plovanija i Rupa te na naplatnoj postaji Lučko.

Voda s porukom "Croatia's crystal clear waters are yours to discover! Welcome to Croatia and Discover more at Croatia.hr” i posebnom privjesnicom koja promovira hrvatske otoke, organizirano će se na navedenim mjestima dijeliti u jutarnjim satima sve dok se ne podjeli svih 50.000 boca, navode iz HTZ-a.

"Cilj ove akcije je dodatno promovirati Hrvatsku kao zemlju ljubaznih i dobrih domaćina, ali i izražavanje zahvalnosti brojnim turistima koji su za svoja odredišta odabrali hrvatske destinacije", istaknuo je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

Gužve, ali i vrućine su velike pa ovom gestom našim gostima, koliko je to moguće, želimo olakšati i uljepšati vrijeme čekanja, kazao je.

