Opsadno stanje i novi verbalni rat. Dodik: 'Je**** se, dajte mi Schmidta da ga strpam u zatvor'

Kakve sujetne budale. Kako je moguće da neke stranke dobivaju sredstva, a druge ne? To je njihova demokracija. J*be mi se i za njega i za njegove odluke. Christian Schmidt nema legitimitet, nema prava i ovlasti. Naši bošnjački partneri su prihvatili njegovu ovlast jer je protiv nas u RS-u, ali to najviše šteti opstanku same BiH. Nijedna država ne preživljava takvu vrstu intervencije, rekao je Milorad Dodik, predsjednik entiteta Republika Srpska, nakon što je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt obustavio sva proračunska sredstva za financiranje političkih stranaka SNSD i Ujedinjena Srpska, namijenjena za sve razine vlasti u BiH.