'Krvi je bilo i posvuda po ulazu u neposrednoj blizini. Probudila su nas rotacijska svjetla i policija oko četiri sata', rekao je jedan od stanara
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OPSADNO STANJE U Podgorici našli izbodenog mladića u lokvi krvi: Policija traži napadača
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Mladić je tijekom noći teško ozlijeđen u napadu nožem u blizini hrama u Podgorici. Pronađen je krvav na nogostupu ispred zgrade, a policija intenzivno traga za napadačima, piše Blic.
Na mjesto napada stigla je Hitna pomoć, koja je teško ozlijeđenog mladića prevezla u Klinički centar u Podgorici.
- Mladić je pronađen u lokvi krvi. Krvi je bilo i posvuda po ulazu u neposrednoj blizini. Probudila su nas rotacijska svjetla i policija oko četiri sata - rekao je jedan od stanara.
Policija slučaj istražuje kao pokušaj ubojstva.
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