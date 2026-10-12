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OPSADNO STANJE U Podgorici našli izbodenog mladića u lokvi krvi: Policija traži napadača

Piše 24sata,
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OPSADNO STANJE U Podgorici našli izbodenog mladića u lokvi krvi: Policija traži napadača
ILUSTRACIJA | Foto: Stefan Ivanovic/PIXSELL
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'Krvi je bilo i posvuda po ulazu u neposrednoj blizini. Probudila su nas rotacijska svjetla i policija oko četiri sata', rekao je jedan od stanara

Mladić je tijekom noći teško ozlijeđen u napadu nožem u blizini hrama u Podgorici. Pronađen je krvav na nogostupu ispred zgrade, a policija intenzivno traga za napadačima, piše Blic.

Na mjesto napada stigla je Hitna pomoć, koja je teško ozlijeđenog mladića prevezla u Klinički centar u Podgorici.

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- Mladić je pronađen u lokvi krvi. Krvi je bilo i posvuda po ulazu u neposrednoj blizini. Probudila su nas rotacijska svjetla i policija oko četiri sata - rekao je jedan od stanara.

Policija slučaj istražuje kao pokušaj ubojstva.

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