OPSADNO STANJE U Podgorici našli izbodenog mladića u lokvi krvi: Policija traži napadača

Mladić je tijekom noći teško ozlijeđen u napadu nožem u blizini hrama u Podgorici. Pronađen je krvav na nogostupu ispred zgrade, a policija intenzivno traga za napadačima, piše Blic.

Na mjesto napada stigla je Hitna pomoć, koja je teško ozlijeđenog mladića prevezla u Klinički centar u Podgorici.

- Mladić je pronađen u lokvi krvi. Krvi je bilo i posvuda po ulazu u neposrednoj blizini. Probudila su nas rotacijska svjetla i policija oko četiri sata - rekao je jedan od stanara.

Policija slučaj istražuje kao pokušaj ubojstva.