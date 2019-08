Optimistični Trump: Kina je po prvi put spremna za sporazum

Američki predsjednik Donald Trump činio se u ponedjeljak optimističan oko sklapanja trgovinskog sporazuma s Kinom, rekavši da obje strane ponovno razgovaraju i da će ozbiljni pregovori "vrlo brzo" započeti.

"Oni znaju posao", rekao je Trump i istaknuo da je Peking nedavno inicirao dva telefonska poziva.

"Uskoro ćemo početi ozbiljno razgovarati. Mislim da ćemo postići sporazum jer smo počeli pregovarati o pravim uvjetima", poručio je Trump novinarima u Biarritzu.

"Prvi put vidim da zaista žele postići sporazum. I to je zaista pozitivan korak", istaknuo je.

Great respect for the fact that President Xi & his Representatives want “calm resolution.” So impressed that they are willing to come out & state the facts so accurately. This is why he is a great leader & representing a great country. Talks are continuing!https://t.co/0sotrd1Mzh