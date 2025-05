Optužbama i lažnim obećanjima do vlasti: 'Poraz u Rijeci i Zadru imat će nacionalne posljedice'

Lokalni izbori su često test nacionalne vlasti. Tako će biti i ovaj put. Ključno je prema svemu sudeći pitanje hoće li Možemo i SDP zadržati većinu u zagrebačkoj skupštini. Ankete kažu da će im to poći za rukom, neki analitičari misle da neće. Izgube li većinu, bit će teško postići dogovor jer su svi preostali akteri, Marija Selak Raspudić, Ivica Lovrić, Davor Bernardić i Pavle Kalinić - protiv njih, no upućeni tvrde kako postoji određena zaliha vječno konjunkturnih "žetončića" pa će se Tomašević morati baciti u trgovinu, koja će mu svakako skinuti dio pozlate sa spomenika koji se još uvijek dobro drži među poklonicima. No, tako će zadržati vlast u rukama. Sada ćemo imati priliku vidjeti i jesu li afere Kava s Nikicom i Hipodrom naštetile reputaciji Možemo. Dojam je da nisu, jer poklonici Možemo vjeruju kako je riječ o uroti Andreja Plenkovića i Ivana Turudića.

A upravo te afere bile su glavna tema ovih lokalnih izbora, prvenstveno u Zagrebu. Za hvatanje podrške birača, nisu se birala sredstva pa se čitava kampanja pretvorila u jedno veliko napadanje i okrivljavanje i protivnika, bez jasnih planova koji bi stanovnicima glavnog grada zaista ponudili bolji život.

No nisu tu samo bile afere Kava i Hipodrom. Internet je prštao izjavama o Holdingu, propalim projektima, GUP-u... Iako je Tomašević bio glavna meta, što je jasno jer se njega pokušava skinuti s vlasti, bilo je tu upiranja prstom i između kandidata koji se žestoko bore za drugi krug.

Ivica Lovrić je otišao u jednom navratu čak i do teorije da Tomašević i Selak Raspudić - surađuju.

- Zagrebačka dogradonačelnica Danijela Dolenec izdala je nalog aktivistima da se organiziraju kako bi dio glasova Možemo dali Mariji Selak Raspudić jer ju vide kao najmanje opasnog kandidata u drugom krugu. Riječ je o jednoj zaista velikoj prljavštini i zloporabi anketa. Na žalost, u tome pored agencija sudjeluju i oni koji naručuju, to su uglavnom kandidati koje te ankete skupo plaćaju - rekao je.

Ispod pojasa

Ni u drugom najvećem hrvatskom gradu nije bilo ništa drugačije. Koliko je tijesna borba pokazale su i ankete. Prema njima najviše glasova dobiva stranka gradonačelnika Ivice Puljka, 28,7 posto ispitanika dat će im glas. Koalicija predvođena HDZ-om može računati na 22,1 posto, dok je treći s 18,5 posto savez okupljen oko SDP-a. Kerumova lista sa 6,5 posto također može ući u Skupštinu. Što se tiče pozicije gradonačelnika, Ivica Puljak pobjeđuje u drugom krugu jer u prvom može dobiti 39 posto glasova. HDZ-ov Tomislav Šuta sa 7 posto anketnih glasova je autsajder. SDP, koji je u Splitu pod raznim šefovima kadrovski devastiran, nema šansi. Davor Matijević može računati na 15,6 posto glasova Splićana.

Sredstva se u toj borbi nisu birala. Kerum je, skandalozno, komentirao čak i zdravstveno stanje bivšeg gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, SDP-ov kandidat Matijević nije bio ni ušao u utrku za gradonačelnika, a već je bio dio afere. Još prljavija borba bila je u utrci za Splitsko-dalmatinsku županiju.

Nezavisna Ivana Ninčević Lesandrić najavila je utrku, a podrška ostalih stranaka pokazala je da bi mogla biti prava protivnica HDZ-ovom Blaženku Bobanu. No to se ubrzo rasplinulo u aferi Vila kada su inspektori utvrdili da nekretnina njenog supruga i nije baš legalno izgrađena. Naravno, sve se vratilo na optužbe kako se u izbore upetljao i DORH te njegov šef Ivan Turudić.

Čudnovato, ali kao da je u Osijeku jedino bila čista kampanja. HDZ čvrsto drži Osijek, ankete su predviđale da će Ivan Radić pobijediti već u prvom krugu i to uvjerljivom većinom glasova. Možda zato i nije bilo nekog žestokog sukoba. No to se ne može reći za Rijeku gdje su snage odmjerili sadašnji gradonačelnik i njegova višegodišnja zamjenica. I tu je 'pljuvačka kampanja' prštala na sve strane.

- Čini mi se da su ovi lokalni izbori prvi u ovom nizu koji imaju prljavu notu. Udara se ispod pojasa i nisam siguran da je to dobro za hrvatsku politiku. Politička borba uvijek mora postojati, ali kada se laže i manipulira, onda to sigurno nije dobro - komentirao je nedavno i Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja.

Nekoliko utvrda diljem Hrvatske provjerit će čvrstinu svojih temelja i otpornost svojih bedema, a zbog toga i dolazi do žestoke borbe u kojoj se vadi i 'prljavi veš'.

- Dvije stvari su nacionalno važne. Ako SDP izgubi Rijeku i ako HDZ izgubi Zadar. To su poremećaji koji bi imali nacionalne posljedice - istaknuo je politički analitičar Žarko Puhovski.

Status quo

Čini se da će ovi lokalni izbori na neki način potvrditi status quo. Teren je gusto premrežen klijentima stranaka koje vladaju lokalnim jedinicama, a oni nisu skloni zbog idealizma mijenjati postojeću vlast, koja im jamči razne povlastice - zaposlenja, infrastrukturu, intervencije u sustav. U sedam hrvatskih gradova, pisali smo u 24sata, održat će se glasanje, ali ne i izbori, jer je prijavljen samo po jedan kandidat. Svih sedmero su iz HDZ-a i svi su sadašnji gradonačelnici. Uz sedam gradova isti ćemo film gledati u 112 od ukupno 428 općina.Od 112 solo kandidata 71 je HDZ-ovac. Najviše općina sa samo jednim kandidatom za načelnika, javio je N1, je u Osječko-baranjskoj županiji - sedamnaest. Od toga su 15 iz HDZ-a, a dva iz SDSS-a. Čini se da bi, ako su ankete iole pouzdane, u ponedjeljak ili utorak svi mogli proglasiti pobjedu, kao na dječjim "natjecanjima" gdje pehar i medalju dobiju svi.

Ako ne izgubi Zadar, Šibenik i Split, Andrej Plenković će moći odahnuti - primirio je svog ključnog rivala u stranci, Ivana Anušića, a stranačko će mu tijelo honorirati uspjeh na lokalnim izborima. Možda zato i nacionalna vlast ove godine izuzetno uključila u kampanju za lokalne izbore. No nije sasvim sigurno da će HDZ zadržati Dubrovnik, ali taj gubitak može pregurati. Pobjedu će, naročito ako se ostvari anketno predviđanje prema kojemu Možemo i SDP dobivaju i Skupštinu grada Zagreba, moći proglasiti i Tomislav Tomašević Bit će zanimljivo vidjeti i kako će proći povratnici, Željko Kerum i Josipa Pleslić. ex Rimac. Ona se na scenu nije vratila kako bi pobijedila već kako bi pomrsila račune HDZ-u, a možda ponešto i trgovala, no vrlo je agilna u kampanji i može dobiti zamjetan postotak glasova.

Taktika ovih izbora bila su i brojna obećanja, ali i 'ispunjavanja' ranijih obećanja taman u tjednu uočio lokalnih izbora.

Pisali smo kako su se (baš slučajno) u zadnjem tjednu kampanje otvarali radovi, asfaltirale ceste, predstavljali megaprojekti, postavljali kameni temeljci. Uobičajena hrvatska politička priča. Točnije, uobičajena politička priča lokalnih šerifa.