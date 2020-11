Optužili policajca u Puli: Šakom udarao djevojku u glavu i to nije stavio u službeni izvještaj

Djevojka koja je prije godinu dana divljala, rušila znakove i ogradu, prijetila je policajcu koji je došao na postupanje. Tvrdila je tada da ju je policajac udarao u glavu, a sad je zbog toga podignuta i optužnica

<p>Nakon dovršenog istraživanja, <strong><a href="http://www.dorh.hr/pu16112020">Općinsko državno odvjetništvo u Puli</a></strong> podiglo je optužnicu protiv 37-godišnjeg policajca iz Istre zbog počinjenja kaznenog djela nanošenja tjelesne ozljede i krivotvorenja službene ili poslovne isprave.</p><p>Optužnicom ga se tereti da je 16. studenog 2019. godine u Puli, tijekom obavljanja službe nekoliko puta šakom udario djevojku u predjelu lica i time je ozlijedio, nakon čega to udaranje nije opisao u službenom izvješću koje je dao na daljnje postupanje nadležnima u postupku ocjene opravdanosti primjene sredstava prisile. </p><p>U ovoj skraćenoj verziji Državnog odvjetništva nisu navedeni svi detalji, a radi se o slučaju o kojem smo već izvještavali prošle godine. Podsjetimo, tada je PU istarska priopćila da je provela kriminalističko istraživanje i utvrdila sumnju da je 18-godišnjakinja počinila kazneno djelo prijetnje.</p><p>Naime, provedenim izvidima utvrdili su tada kako je 16. studenoga nakon 3 sata, na raskrižju Laginjine i Anticove ulice u Puli, na naročito drzak način narušavala javni red mir bacajući prometne znakove. Kada ju je redar upozorio na ponašanje, djevojka ga počela vrijeđati, pa je srušila i metalnu ogradu. Dolaskom policije nije se smirila. Odmah su je uhitili, no 18-godišnjakinja ih je nastavila vrijeđati te je jednom policijskom službeniku uputila i ozbiljne prijetnje.</p><p>Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te rješenjem nadležnog suda, odredili su zadržavanje u zatvoru u trajanju od pet dana, a po isteku istog nad njom su proveli i kriminalističko istraživanje, pa je 20. studenoga u večernjim satima privedena i u pritvorsku jedinicu PU istarske. </p><p>No nakon izlaska iz zatvora oglasili su se odvjetnici djevojke. Oni su tvrdili kako je tamo dospjela samo kako bi prikrilo njeno premlaćivanje od strane predstavnika zakona koji su to počinili prilikom njena uhićenja u službenim prostorijama. Naime, djevojka im ispričala da da ju jedan policajac u službenim prostorima tukao šakama i to dok je imala lisice na rukama vezane s leđa, a to isto je bila rekla i liječničkoj ekipi koja je bila pozvana na intervenciju da je pregledaju u postaji. </p><p>Naravno policija je imala drugačiji stav cijela događaja, kazao nam je tada odvjetnik <strong>Matija Miloš</strong>, <strong>koji je zajedno s kolegicom Marijom Budimir </strong>zastupao djevojku, pa su bili najavili podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog policajca i da se obavi prepoznavanje. Uslijed toga rekao je i kako je 18-godišnjakinja zaista počinila počinila kaznena djela za koje ju se tereti, ali napomenuo i kako je djevojka bila u vidno alkoholiziranome stanju, te da nitko od policije nije to uzeo u obzir.</p><p>- Djevojka koja je visoka metar i šezdeset i teška oko 50 kilograma sigurno nikome nije bila prijetnja. Inače je malo buntovna, ima ofarbanu kosu koja privlači pažnju, ali uz sve to treba reći i kako joj majka prije nekoliko mjeseci preminula i da se s time ona teško nosila - kazao je 2019. godine odvjetnik Miloš. </p><p>Pojasnio je i kako su djevojku nakon premlaćivanje 16. studenog oko 10 sati ispitali na nadležnom sudu, i tada je ona osuđena na uvjetnu kaznu zatvora od 15 dana s rokom kušnje od 10 mjeseci. Rekao je i da prema tome ona trebala biti oslobođena, no u međuvremenu sudac je uz tu odluku posebnim rješenjem odlučio da je se zadrži pet dana u zatvoru. Zašto je to učinio niti odvjetnicima nije bilo jasno, a ta odluka je po njima bila kršenje zakona i temeljnih ljudski prava.</p><h2>Policija tvrdila: Sama se ozlijedila</h2><p>Nakon toga iz Policijske uprave istarske imali su drugačije viđenje cijelog slučaja, te tvrdili da se djevojka sama ozlijedila. U podužem dopisu je pisalo da je dotična na naročito drzak način narušavala javni red i mir, bacala prometne znakove po kolniku i nogostupu. Kada ju je redar upozorio na ponašanje, djevojka ga je počela vrijeđati te je u Laginjinoj ulici srušila i metalnu ogradu. Redar ju je tada ponovno upozorio na ponašanje, no djevojka je nastavila vikati i pljuvati po podu, unoseći se redaru u lice. Budući da su tada naišli policijski službenici, redar je zatražio njihovu pomoć. Policijski službenici zatražili su djevojku osobnu iskaznicu, no ona je tada počela negodovati, bacajući sa sebe odjeću i stvari.</p><p>Pritom je vrijeđala policijske službenike te se niti nakon izdanih upozorenja da prestane s narušavanjem javnog reda nije smirila. Iz navedenog razloga policajci su je bez uporabe sredstava prisile uhitili i smjestili u policijsko vozilo. Djevojka je u policijskom vozilu (tzv. marici) udarala o bočne strane vozila i bacala se po podu, radi čega ju je policijski službenik držao rukama, odnosno primijenio je nad njom tjelesnu snagu kako bi ju spriječio u samoozljeđivanju.</p><p>Dolaskom u policijsku postaju, 18-godišnjakinja je nastavila s protupravnim ponašanjem, vrijeđajući policijske službenike te je odbijala suradnju, odnosno odbila je alkotestiranje i uklanjanje nakita prije smještaja u prostorije za zadržavanje. U jednom trenutku počela je glavom udarati o stol i ormar, odgurnula je nogom stolicu i nastavila vikati i vrijeđati policijske službenike raznim pogrdnim riječima. Kako bi spriječili njeno daljnje samoozljeđivanje, policijski službenici stavili su joj sredstva za vezivanje i smjestili je u prostoriju za zadržavanje, gdje je ona nastavila vikati. Policijski službenici su u međuvremenu pozvali hitnu medicinsku pomoć, čiji su djelatnici pregledali djevojku i konstatirali kako je agresivna, no da je sposobna za boravak u prostoriji za zadržavanje te da nema potrebe za njenom hospitalizacijom.</p><p>Prilikom liječničkog pregleda, 18-godišnjakinja je i dalje vrijeđala policijske službenike, a kada joj je jedan policijski službenik skidao sredstva za vezivanje, djevojka mu je zaprijetila kako će ga usmrtiti.</p><p>Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 18-godišnjakinji je rješenjem nadležnog suda određeno zadržavanje u zatvoru u trajanju od pet dana, a po isteku zadržavanja provedeno je kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinila kazneno djelo prijetnje te je 20. studenoga u večernjim satima privedena u pritvorsku jedinicu PU istarske.</p><p>Kao što je vidljivo iz opisa događaja, policija je pozvala hitnu medicinsku pomoć te je utvrđeno da 18-godišnjakinju nije potrebno hospitalizirati. Na temelju provedenog postupka utvrđeno je kako je uporaba sredstava prisile bila opravdana i zakonita te nisu utvrđeni propusti u postupanju policijskih službenika.</p><p>U srijedu, 20. studenoga 2019. godine, policija je zaprimila pritužbu odvjetnice koja zastupa 18-godišnjakinju te će djelatnici za zakonitost postupanja ispitati sve navode koje je 18-godišnjakinja iznijela, pisalo je tada u izvješću PU istarske.</p><p>Da li je policajac prema svemu navedenom zaista zgriješio ili ne, odlučiti će sada Državno odvjetništvo.</p>