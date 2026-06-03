Optužnica protiv doktora: Šefica mu pisala plaćeni dopust u OB Zadar, on radio u njenoj klinici

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zadru podiglo optužnicu protiv državljanke Republike Hrvatske (1966.) i državljanina Republike Hrvatske (1965.) zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 291. stavka 2. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona i krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz članka 279. stavka 2. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakona.

Iako ne navode imena, javnosti je poznato kako je riječ o zadarskoj liječnici Suzani Konjevod koja je bila voditeljica Odjela za oftalmologiju i optometriju u OB Zadar i njezinom kolegi Samiru Čanoviću.

- Prvookrivljenica, kao voditeljica jednog odjela bolnice na području Zadra, a ujedno i vlasnica privatne poliklinike te drugookrivljenik, kao liječnik specijalist zaposlen na tom odjelu bolnice, terete se optužnicom da su u razdoblju od siječnja 2019. do prosinca 2023. u Zadru postupali zajednički i dogovorno u nakani da sebi pribave protupravnu imovinsku korist - navodi ŽDO Zadar.

Tužiteljstvo im stavlja na teret da je ona kao voditeljica odjela neutemeljeno odobravala drugookrivljenom dane plaćenog dopusta u bolnici, iako je znala da za to nema osnove. Za vrijeme tih dopusta on je, prema navodima optužnice, radio u njezinoj privatnoj poliklinici, gdje je obavljao unaprijed zakazane medicinske preglede i zahvate.

Osim toga, optužnicom se navodi kako je liječnica u više navrata u službene obrasce unosila neistinite podatke o odrađenim prekovremenim satima tijekom pripravnosti za sebe i kolegu liječnika. Istodobno je i on u iste obrasce unosio neistinite podatke. Nakon toga su sporni obrasci i podaci o plaćenim dopustima dostavljani na obračun plaće, premda su u tim terminima oboje pružali zdravstvene usluge u privatnoj poliklinici.

Terete se da su oštetili bolnicu za gotovo 50.000 eura

Prema optužnici, na taj su način na štetu Opće bolnice Zadar pribavili protupravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 48.577,40 eura.

Državno odvjetništvo predložilo je da se okrivljenicima oduzme protupravno stečena imovinska korist, dok je za nju zatraženo produljenje mjere opreza zabrane obavljanja poslovne aktivnosti u svojstvu voditeljice bolničkog odjela.

24sata poslala su upit bolnici o njihovim radnim mjestima.

- Doc.dr.sc. Suzana Konjevod, dr.med. i Samir Čanović, dr.med., radnici su Opće bolnice Zadar koji su zaposleni na radnom mjestu doktora medicine specijalista te isti ne obavljaju funkciju voditelja Odjela za oftalmologiju i optometriju - kratko su nam odgovorili.

Podsjetimo, slučaj je dospio u fokus javnosti krajem kolovoza 2024. godine kada je policija uhitila tada 58-godišnju liječnicu i godinu dana starijeg liječnika zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

Iako policija tada nije objavila identitete osumnjičenih, ubrzo se doznalo da je riječ upravo o Suzani Konjevod i Samiru Čanoviću.

Policija je tada izvijestila kako postoji sumnja da je Konjevod od početka 2019. do kraja 2023. godine kao voditeljica odjela više puta neosnovano odobravala Čanoviću plaćene dopuste, dok je on za to vrijeme radio u njezinoj privatnoj poliklinici. Takvi dopusti redovito su mu obračunavani i isplaćivani kroz plaću na teret zdravstvene ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske.

Istražitelji su ih sumnjičili i da su tijekom radnog vremena u bolnici obavljali zdravstvene preglede i operacijske zahvate u privatnoj poliklinici te pritom evidentirali neistinite podatke o prekovremenom radu.

Prema tadašnjim policijskim podacima, osumnjičeni su izravno sebi pribavili gotovo 25 tisuća eura protupravne imovinske koristi, dok je privatnoj poliklinici pribavljena korist veća od 55 tisuća eura.

Dan nakon uhićenja reagirala je i Opća bolnica Zadar. Ustanova je 30. kolovoza 2024. zaprimila rješenje Županijskog državnog odvjetništva kojim je Suzani Konjevod određena mjera opreza zabrane obavljanja poslovne aktivnosti u svojstvu odgovorne osobe, odnosno voditeljice Odjela za oftalmologiju i optometriju.

Ravnatelj Opće bolnice Zadar Željko Čulina izvijestio je tada da će bolnica postupiti sukladno izrečenoj mjeri te razriješiti Konjevod dužnosti voditeljice odjela.

- Opća bolnica Zadar u svom se poslovanju pridržava svih važećih zakonskih i podzakonskih propisa te je u ovom, kao i u svim drugim predmetima, surađivala i surađuje s nadležnim institucijama - poručio je tada Čulina.