Optužnica protiv profesora s juga Hrvatske! Sumnjaju da je spolno uznemiravao učenicu...

Optužnica protiv profesora s juga Hrvatske! Sumnjaju da je spolno uznemiravao učenicu...
Foto: Istarska policija

Tužiteljstvo traži godinu dana zatvora i zabrana obavljanja dužnosti pri kojoj može doći u kontakt s djecom

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv 59-godišnjeg profesora iz jedne škole na jugu Hrvatske zbog sumnje na spolno uznemiravanje učenice, javlja dalmatinskiportal.hr Tužiteljstvo za optuženog predlaže kaznu od godinu dana zatvora, kao i zabranu obavljanja poslova i dužnosti pri kojima bi mogao dolaziti u kontakt s djecom.

Profesor je početkom godine priveden u policijskoj akciji, nakon čega mu je istražni sudac odredio pritvor zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke. Nakon što su svjedoci ispitani, pušten je na slobodu.

Prema informacijama iz škole, profesor se nakon izlaska iz pritvora nije vratio na radno mjesto. Ravnatelj je izjavio kako je zaposlenik trenutno na bolovanju te da bi, u slučaju dolaska u školu, odmah bio suspendiran, odnosno udaljen s dužnosti.

Škola je u međuvremenu zaprimila i službenu potvrdu o podizanju optužnice. Ravnatelj je potvrdio da su u stalnoj komunikaciji s Ministarstvom obrazovanja oko daljnjih koraka u ovom slučaju.

