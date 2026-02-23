Opuzenski gradonačelnik oženio svoju pročelnicu: Sudbonosno 'da' izrekli su pred matičarem

Gradonačelnik Opuzena Ivan Mataga i gradska pročelnica Magdalena Krvavac uplovili su u bračnu luku. Par je sudbonosno 'da' izgovorio pred matičarem, čime su svoju vezu i službeno okrunili brakom, javlja Morski.hr.

Magdalena Krvavac javnosti je već dobro poznata. Prije dolaska na čelo Jedinstvenog upravnog odjela vodila je opuzensku Turističku zajednicu, a njezino imenovanje na novu funkciju izazvalo je brojne komentare. Unatoč reakcijama, Povjerenstvo za provedbu natječaja nije imalo dvojbi, kao ni sam gradonačelnik.

Nakon završnog razgovora s dvoje kandidata Mataga je tada kratko poručio: 'Zašto ne? Sposobna je i željna izazova'.

Zbog interesa javnosti oko njihova odnosa, Krvavac je u jednom trenutku ponudila i ostavku, no ona, prema svemu sudeći, nije prihvaćena.

U političkim kuloarima kružile su i priče da je upravo njezina podrška bila presudna u postizbornom razdoblju dok su se slagale moguće koalicije, zbog čega su je neki nazivali i 'fatalnom'.

Sada su, uz profesionalne obveze, pred njima i bračni izazovi. Vijest o vjenčanju sam je potvrdio gradonačelnik.

- Danas u sklopu ceremonije građanskog vjenčanja Magdalena i ja uz prisutnost svjedoka/kumova Ivane i Tonija sklopili smo brak pred matičarem. To je prvi korak pred crkveno vjenčanje odnosno sklapanje sakramenta ženidbe kao saveza ljubavi i vjernosti između dvoje krštenih ljudi pred Bogom - napisao je gradonačelnik Mataga u svojoj objavi na Facebooku.

Građansko vjenčanje tako je održano, a mladence uskoro očekuje i crkvena ceremonija.