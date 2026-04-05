Orban digao vojsku na noge! Turski tok pod zaštitom je nakon prijetnje sabotaže
Na izvanrednoj sjednici mađarskog vijeća za obranu u nedjelju premijer Viktor Orban naredio je da se mađarski dio plinovoda Turski tok stavi pod vojnu zaštitu, rekao je ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto i sugerirao da Ukrajina stoji iza podmetanja eksploziva uz vojvođansku dionicu plinovoda, prenijela je mađarska novinska agencija MTI. Snažni eksploziv pronađen je u blizini plinovoda u Srbiji koji prenosi ruski plin u Mađarsku, izjavili su u nedjelju čelnici dviju zemalja, što je izazvalo političku istragu u Mađarskoj u osjetljivom trenutku, nekoliko dana prije nacionalnih izbora.
Mađarski premijer rekao je da ga je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić telefonom obavijestio o otkriću, za koje su rekli da se dogodilo pokraj grada Kanjiže, blizu mađarske granice sa Srbijom.
„Ukrajina s Bruxellesom kao partnerom koristila je vrlo oštre mjere kako bi pokušala prekinuti opskrbu ruske nafte i prirodnog plina Europi“, rekao je Szijjarto nakon sjednice mađarskog vijeća za obranu.
„Prije toga, Ukrajinci su digli u zrak plinovod NordStream.“
„Zatim su prekinuli opskrbu prirodnim plinom kroz Ukrajinu, a zatvaranjem naftovoda Družba zaustavili su isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj“, rekao je ministar.
Turski tok, koji transportira prirodni plin Mađarskoj, kontinuirano su napadali deseci dronova na ruskom teritoriju, rekao je Szijjarto.
„Teroristički napad i pokušaj sabotaže koji su spriječili Srbi uklapa se u ovaj niz napada“, rekao je, napominjući da je duž vojvođanskog dijela naftovoda pronađeno dovoljno eksploziva da ga se digne u zrak.
Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je "svaki pokušaj lažnog povezivanja" Ukrajine s eksplozivima pronađenim u blizini plinovoda u Srbiji.
