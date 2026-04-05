Sumnja na sabotažu

Orban digao vojsku na noge! Turski tok pod zaštitom je nakon prijetnje sabotaže

Piše HINA,
Mađarski premijer rekao je da ga je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić telefonom obavijestio o otkriću, za koje su rekli da se dogodilo pokraj grada Kanjiže, blizu mađarske granice sa Srbijom

Na izvanrednoj sjednici mađarskog vijeća za obranu u nedjelju premijer Viktor Orban naredio je da se mađarski dio plinovoda Turski tok stavi pod vojnu zaštitu, rekao je ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto i sugerirao da Ukrajina stoji iza podmetanja eksploziva uz vojvođansku dionicu plinovoda, prenijela je mađarska novinska agencija MTI. Snažni eksploziv pronađen je u blizini plinovoda u Srbiji koji prenosi ruski plin u Mađarsku, izjavili su u nedjelju čelnici dviju zemalja, što je izazvalo političku istragu u Mađarskoj u osjetljivom trenutku, nekoliko dana prije nacionalnih izbora.

Mađarski premijer rekao je da ga je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić telefonom obavijestio o otkriću, za koje su rekli da se dogodilo pokraj grada Kanjiže, blizu mađarske granice sa Srbijom.

„Ukrajina s Bruxellesom kao partnerom koristila je vrlo oštre mjere kako bi pokušala prekinuti opskrbu ruske nafte i prirodnog plina Europi“, rekao je Szijjarto nakon sjednice mađarskog vijeća za obranu.

„Prije toga, Ukrajinci su digli u zrak plinovod NordStream.“

„Zatim su prekinuli opskrbu prirodnim plinom kroz Ukrajinu, a zatvaranjem naftovoda Družba zaustavili su isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj“, rekao je ministar.

Turski tok, koji transportira prirodni plin Mađarskoj, kontinuirano su napadali deseci dronova na ruskom teritoriju, rekao je Szijjarto.

„Teroristički napad i pokušaj sabotaže koji su spriječili Srbi uklapa se u ovaj niz napada“, rekao je, napominjući da je duž vojvođanskog dijela naftovoda pronađeno dovoljno eksploziva da ga se digne u zrak.

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je "svaki pokušaj lažnog povezivanja" Ukrajine s eksplozivima pronađenim u blizini plinovoda u Srbiji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

