Zoran Milanović sugerira kako Orban ipak nije bio toliki "satrap i tiranin" jer je njegov poraz pokazao da "sustav funkcionira". Međutim, upravo je rekordan odaziv na izbore pokazao kako je Orban vladao Mađarskom.
Orban je kontrolirao sve, osim birača. To je najvažnija pouka
Zoran Milanović nije mogao prikriti sarkazam u komentaru izbornog poraza svog prijatelja s ljetnih večera Viktora Orbana. "Čovjek koji je do jučer bio satrap i tiranin izgubio je izbore glatko, šaptom ih je izgubio. Sustav funkcionira", kazao je hrvatski predsjednik, šaljući poruku kako je demokracija u Orbanovoj Mađarskoj prošla test te da Orban nije bio baš takav "satrat i tiranin" koji će utjecati na izborni proces.
No je li to baš bilo tako?
Orban je mjesecima, pa i godinama, vodio prljavu obavještajno-medijsku kampanju protiv svog suparnika Petera Magyara. Podmetao mu je afere i privatne skandale, a činio je to uz pomoć ruskih agenata, pa i Magyarove supruge. Potom je optuživao ukrajinske službe da pripremaju atentat na njega i njegovu obitelj, pa čak i okrivio Ukrajinu za navodnu sabotažu na plinovodu prema Srbiji. U kampanju je uključio i Donalda Trumpa, JD Vancea, Benjamina Netanyahua...
Dakle, nije to bila baš normalna kampanja.
Plebiscit na izborima
No glavna potvrda teze da je Orban doista bio "tiranin i satrap" jest rekordan izlazak Mađara na izbore. Čak 80 posto birača čekalo je u redovima pred biralištima kako bi maknuli Orbana s vlasti. Kao što je i 72 posto hrvatskih birača izašlo na izbore nakon smrti Franje Tuđmana kako bi skinuli HDZ.
To je najbolji pokazatelj kakvu su politiku Orban, pa i Tuđman, vodili.
Četiri petine birača bilo je posebno motivirano da izađe na izbore, a Mađari bolje od Milanovića znaju kakav je Orban bio premijer.
Uostalom, srozao je Mađarsku na razinu jedne od najzaostalijih članica Europske unije.
Reakcija mađarskih birača poruka je i biračima u Srbiji i drugim zemljama koje njihovi "tirani i satrapi", njihovi mali Orbani, sljedbenici "orbanizacije", drže kao taoce svoje politike i vlastitih interesa.
Viktor Orban uspio je kontrolirati sve, osim samih birača. I to je dokaz da demokracija nije mrtva.
