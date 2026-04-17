Orban nakon potopa ne misli odustati: 'Osjećam se mlađe, bol je oslobodila puno iz mene'

Bivši mađarski premijer Viktor Orban dao je prvi opširniji intervju nakon velikog poraza njegove stranke Fidesz, koju je na izborima 12. travnja pobijedila stranka Tisza Petera Magyara. Koliki je bio ovaj poraz i planira li dati ostavku - Orbana su pitali na Patrióti u četvrtak navečer. Odgovorio je da su razmjeri poraza jasni gledajući brojke te da je to mijenjanje više od jednog ili dva stava, piše Telex.

Prema Orbánu, potrebna je potpuna obnova jer je jedna politička era završila.

- Mislim i emocionalno i brojčano. Desničarska zajednica ne može nastaviti živjeti kao što je do sada živjela. Fidesz, vođa Fidesza, mora mi jasno dati do znanja da smo ovdje, da mogu računati na mene. Mnogo ljudi radi na tome da se ova obnova pokrene, rekao je.

O izbornom danu rekao je da je sam nakon prvih rezultata već mogao vidjeti da će biti problema, jer su konačni rezultati pokazali nešto sasvim drugačije od onoga na čemu je izgrađena njihova kampanja.

- Kampanja je izgrađena na tome da će biti jednako ljudi kao i prije. Odaziv je bio puno veći, a brzo sam shvatio da je porast drugačije raspoređen u smislu stranačke simpatije. Vidio sam da je to problem i prošao sam kroz emocionalni tobogan na kojem smo svi od tada. U nedjelju samo bol, u ponedjeljak praznina, i od tada se liječim radnom terapijom, odgovorio je.

Na pitanje kakvu bi poruku poslao biračima, Viktor Orbán rekao je da vjeruje da je većina ljudi sada zabrinuta za svoju zemlju i da može reći da Bog čuva Mađarsku.

- Mnogi sada nisu sigurni jesu li oni koji su glasali za mene dobro glasali, a želio bi ih uvjeriti da su dobro glasali, za političku snagu koja bi mogla riješiti probleme s kojima se Mađarska suočava. Imaju razloga biti ponosni na postignuća Fideszove vlade unatoč porazu. To se mora podnijeti dostojanstveno. Ovo je test snage, rekao je Orbán.

Odbacio je optužbe za korupciju, ali je priznao da je 'pretjerani luksuz' mogao negativno utjecati na izborni rezultat i da bi njegovo daljnje toleriranje bilo „političko samoubojstvo. Najavio je temeljitu reorganizaciju stranke, uključujući sazivanje kongresa i promjene u vodstvu i strukturi. Posebno je naglasio potrebu za promjenama u zastupničkom klubu.

- Oni koji su sada ušli u parlament nisu oni ljudi koji će nam ondje trebati. Potrebni su drugačiji političari za nove okolnosti. Ovdje sam kod kuće. I kako čovjek stari, tako se od njega očekuje sve više, kaže.

Orbán je rekao da je oduvijek volio organizirati ovu zajednicu, ali da je u posljednjih 16 godina zbog upravljanja državom imao manje vremena za to. Prisjetio se da su nakon izbornog poraza 2002. morali sve iznova organizirati, kada su nastali tzv. građanski krugovi.

- Nakon poraza, odjednom se osjećam mlađe, a ne starije, ova bol je oslobodila puno energije iz mene, zaključio je.