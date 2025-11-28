Obavijesti

OTIŠAO NA SVOJU RUKU

Orban posjetio Putina, europski čelnici u šoku: 'On vidi samo svoju korist u svemu ovome'

Piše Hina,
Foto: Vladimir Gerdo

Merz je rekao kako je Orban u Moskvu otputovao „bez europskog mandata“  i nije se „s nama dogovorio“

Njemački kancelar Friedrich Merz je u petak nakon susreta sa slovenskim premijerom Robertom Golobom u Berlinu kritizirao današnje putovanje mađarskog premijera Viktora Orbana u Moskvu.

„Orban je odmah nakon što je Mađarska preuzela EU predsjedništvo otputovao u Moskvu i sjetimo se da su nekoliko dana nakon toga uslijedili najžešći ruski napadi na Ukrajinu, Nadajmo da se to neće dogoditi i ovaj put“, rekao je Merz na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon susreta sa slovenskim premijerom Robertom Golobom.

Merz je rekao kako je Orban u Moskvu otputovao „bez europskog mandata“  i nije se „s nama dogovorio“.

Golob je rekao kako „Orban više odavno ne igra u europskom timu“.

„Mi od ovog putovanje ne očekujemo nikakvu korist ni prednost. Orban djeluje u vlastitom interesu“, rekao je Golob.

I Merz i Golob su naglasili potrebu što bržeg dogovora oko zamrznutih ruskih sredstava u Europskoj uniji kao jedan od mehanizama za zaustavljanje rata u Ukrajini.

„Mi moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo zaustavili ovaj rat. A da bismo to postigli, upotreba ruskih sredstava je, po mom mišljenju, prikladan i ispravan instrument“, rekao je Merz.

On je naglasio kako razumije rezerve Belgije, gdje se nalazi tvrtka Euroclear koja  kontrolira zamrznuta sredstva Rusije, ali je naglasio kako je rješenje sve hitnije.

„Jasni su mi argumenti Belgije, ali i mi imamo dobre argumente“, rekao je Merz u vezi razgovora koje je vodio s belgijskim premijerom Bartom De Weverom.

Belgija strahuje od odmazde Moskve u slučaju upotrebe zamrznutih ruskih sredstava.

