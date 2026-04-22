Obavijesti

News

Komentari 2
EUROPSKI SUD PRAVDE

Orban: Zaštitili smo našu djecu od LGBTQ propagande, a sada je EU carstvo uzvratilo udarac!

Filip Sulimanec
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters

Europski sud pravde presudio je da su Orbánove reforme prekršile pravila EU-a na više razina, a posebno je značajno to što je utvrđeno da su prekršile i temeljne vrijednosti iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji

Europski sud pravde presudio je da mađarski zakoni protiv LGBTQ osoba krše pravila EU-a i zadiru u vrijednosti jednakosti i prava manjina. Zakone je uvela vlada Viktora Orbána 2021. godine, a zabranjivali su promidžbu homoseksualnosti ili promjene spola osobama mlađima od 18 godina, uz obrazloženje da se time štite djeca.

Europski sud pravde presudio je da su Orbánove reforme prekršile pravila EU-a na više razina, a posebno je značajno to što je utvrđeno da su prekršile i temeljne vrijednosti iz članka 2. Ugovora o Europskoj uniji, što je presedan. Presuda dolazi devet dana nakon što su Mađari glasali za kraj Orbánove 16-godišnje kontinuirane vladavine.

Sud je presudio da mađarski zakon zadire u prava poput zabrane diskriminacije na temelju spola i seksualne orijentacije, poštovanja privatnog i obiteljskog života te slobode izražavanja i informiranja.

Sud je također utvrdio da je zakon stigmatizirao i marginalizirao osobe koje su transrodne ili nisu heteroseksualne te ih je povezivao s osobama osuđenima za pedofiliju.

O svemu se oglasio Viktor Orban koji je najavio nastavak borbe za europsku dušu.

 - Bruxellesov parni valjak je već u pokretu. Naša domoljubna vlada zaštitila je mađarsku djecu od agresivne LGBTQ propagande. Sada Bruxellesovo carstvo uzvraća udarac. Nećemo odustati od borbe za dušu Europe - objavio je Orban.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026