TOMISLAV KLAUŠKI
Orbanov pad poraz je Putina, Trumpa i krajnje desnice, kao i pobjeda demokracije i Europe

Unatoč pomoći ujedinjene Rusije i Amerike, te podršci europske krajnje desnice, Viktor Orban uvjerljivo je poražen na parlamentarnim izborima. Bio je to tektonski udar za ambicije Putina i Trumpa, a trijumf Bruxellesa.

Dobio je javnu i otvorenu podršku Putinove Rusije i Trumpove Amerike, nekadašnjih ljutih političkih rivala. Dobio je podršku čitave europske krajnje desnice. Optuživao je Bruxelles za miješanje u izbore i Ukrajinu za sabotažu, pa čak i fizičke prijetnje njemu i njegovoj obitelji. Godinama je kontrolirao političku scenu, ekonomiju, medije, institucije, čitavu državu.

I Viktor Orban ipak je uspio uvjerljivo izgubiti jučerašnje parlamentarne izbore u Mađarskoj.

Možda i jedne od najvažnijih izbora, ne samo za Mađarsku, nego i za Europu, Europsku uniju, a možda i za Rusiju i Ameriku.

Zašto su izbori u jednoj relativno maloj europskoj zemlji izazvali toliki interes u svijetu?

TKO JE ŠEF TISZE? NOVO LICE MAĐARSKE Magyar srušio Orbana! 'Arogantan je i tvrdoglav, ego mu je ogroman'
Magyar srušio Orbana! 'Arogantan je i tvrdoglav, ego mu je ogroman'

Viktor Orban bio je nositelj koncepta iliberalne demokracije, nastupao je kao nacionalistički populist i lider europske antimigratske, antieuropske, antidemokratske desnice, simbol razuzdane političke korupcije, razbijač solidarnosti Europske unije i čovjek koji je na mađarskim granicama širom otvorio vrata agresorskoj Rusiji. 

Beskrupulozno je promovirao ideju Velike Mađarske, dok je postojeću državu iza nacionalističkih mitova pretvarao u privatno leno u kojem je davio demokraciju, udarao na medije, sveučilišta, nevladine udruge, pokoravao institucije i promovirao oligarhiju ruskog tipa.

Bio je uzor Donalda Trumpa koji je Orbana na svojim skupovima često isticao kao primjer u kojem smjeru bi Amerika i Europa trebale ići, bio je saveznik Vladimira Putina kojem se nudio kao "mali miš" i prenosio mu tajne sa sastanaka u Bruxellesu, a bio je prijatelj Zorana Milanovića s kojim se privatno družio.

I naravno, bio je razbijač Europske unije.

Njegov pad, i to uvjerljivi poraz na ovim, po mnogo čemu ključnim izborima, bio je tektonski udar za prorusku, antieuropsku, nacionalističku, profašističku, suverenističku desnicu.

IVAN GUGAN ZA 24SATA EKSKLUZIVNO Hrvat koji je ušao u mađarski parlament: 'Gotovo je! Nadam se da će biti bolje...'
Hrvat koji je ušao u mađarski parlament: 'Gotovo je! Nadam se da će biti bolje...'

I u prvom redu, bila je to pobjeda demokracije.

Liberalna demokracija našla se protekla dva desetljeća na udaru antidemokratskih snaga, od Putinove Rusije pa sve do Trumpove Amerike, šireći se ostatkom svijeta. Ruski agenti i Trumpovi izaslanici radili su na Orbanovom ostanku na vlasti, govorilo se o nepoštenim izborima, o pretvaranju demokracije u puki mehanizam održavanja na vlasti autokrata i diktatora koji ignoriraju institucije, kontroliraju medije i guše temeljne slobode.

Građani Mađarske spasili su demokraciju od tih prijetnji i uslijed tih pritisaka.

Osim toga, Orbanov poraz, težak, uvjerljiv i sramotan, predstavljao je veliki udarac i Donaldu Trumpu, JD Vanceu i svima koji su javno davali podršku njegovu ostanku na vlasti. Mađarska je, također, pokazala srednji prst Rusiji i Vladimiru Putinu koji je preko Orbana držao Mađarsku u ulozi "kvislinške" tvorevine sposobne za blokadu čitavog procesa odlučivanja u EU i NATO savezu.

Nadalje, Orbanov odlazak s vlasti mogao bi uz gromoglasan tresak zalupiti vrata u lice Putinu koji je preko Mađarske imao otvoren prolaz za svoje političare, suradnike, agente, provokatore, a time i za širenje svog utjecaja na Europu. 

POTOP VIKTORA ORBANA FOTO Ovako je Orban ljetovao u Hrvatskoj. Magyar ga je često prozivao: Viktore, tko to plaća?
Ovako je Orban ljetovao u Hrvatskoj. Magyar ga je često prozivao: Viktore, tko to plaća?

Istodobno, Orbanov poraz pobjeda je Ukrajine koja je dosad bila žrtva Orbanovih blokada u Bruxellesu, nedavno je upravo zbog Mađarske (i Slovačke) blokiran ogroman europski zajam Ukrajini, a Orban je Ukrajinu pretvorio u neprijatelja Mađarske. Neki mediji sve su otvorenije pisali o spremnosti Orbana da se kao lider zemlje članice NATO saveza svrsta uz Rusiju u pokoravanju Ukrajine.

Odlaskom Orbana oslabljen je i utjecaj drugih proruskih igrača u europskim zemljama, poput slovačkog premijera Roberta Fica ili poljskog predsjednika Karola Nawrockog. 

Ne treba zaboraviti ni da je Orban bio promotor Velike Mađarske. Provocirao je povijesnim kartama, javno demonstrirao povijesnu nostalgiju i za hrvatskim krajevima, što je sve bilo na tragu Putinove politike osvajanja bivšeg ruskog i sovjetskog imperija pod svojom kapom. A takva retorika bila je prolog u rušenje međunarodnog poretka, gaženje granica suverenih država i eliminiranje vladavine prava.

ODLAZI NAKON 16 GODINA FOTO Od bureka s Vučićem i tovariša u Moskvi do Trumpa i Bibija: Orban je volio putovanja
Od bureka s Vučićem i tovariša u Moskvi do Trumpa i Bibija: Orban je volio putovanja

I naravno, Orban je štitio bivšeg predsjednika Uprave MOL-a Zsolta Hernadija, osuđenog pred hrvatskim sudom u aferi INA-MOL.

Više od svega, Viktor Orban bio je začetnik, promotor i ikona buđenja desničarskih pokreta u Europi, poput njemačkih neonacista, francuskog pokreta Marine Le Pen, pa sve do hrvatskih desničara koji su u njemu vidjeli inspiratora u pokušajima osvajanja vlasti putem ruskog financijskog, političkog, propagandnog, obavještajnog utjecaja, a zatim i korištenje tog utjecaja za unutarnje podrivanje i vanjsko razbijanje Europske unije.

Demokracija je Orbanu, kao i Putinu i Trumpu, a onda i drugim desničarima u Europi, služila samo kao sredstvo dolaska na vlast, okupiranja države i korištenja države za osobno bogaćenje i promoviranje destruktivne politike.

Mađarska je pod Orbanom potonula na samo dno Europske unije po ekonomskom razvoju, životnom standardu, vladavini prava, stupnju demokracije. Ona je bila doslovno talac Orbana i njegove oligarhije.

Odlaskom Orbana - privremenim ili stalnim, tek će se vidjeti - ta desnica doživjela je veliki udarac, demokratske snage dobile su ohrabrenje u pokušajima obračuna s autokratima i diktatorima - u mađarskom susjedstvu, Europi i svijetu -  a demokracija je pokazala da je još uvijek živa i vitalna, te omogućava građanima da se na izborima oslobode svojih despota.

Ako je Orban dosad bio uzor razbijačima demokracije, sad će njegov pad biti inspiracija spašavateljima liberalne (a ne iliberalne) demokracije.

TEKTONSKA PROMJENA Magyar: Oslobodili smo Mađarsku od Orbanovog režima
Magyar: Oslobodili smo Mađarsku od Orbanovog režima

Peter Magyar, Orbanov nasljednik na čelu mađarske Vlade, možda neće promijeniti ideološki temelj mađarske politike usađene u konzervativnu desnicu, ali se očekuje da će donijeti bitan zaokret u odnosu prema Rusiji i Trumpovoj Americi, te nastupiti kao saveznik Ukrajine i osoba od povjerenja Bruxellesa.

