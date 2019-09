Orepić: Budućnost Hrvatske je u funkcionalnom zajedništvu

Predsjednički kandidat stranke Nova politika Vlaho Orepić izjavio je u subotu kako je važno ostvariti poštene izbore i napustiti politički koncept koji se zasniva na sukobu identiteta i svjetonazora, jer je budućnost Hrvatske isključivo u funkcionalnom zajedništvu.

Orepić je tijekom druženja s građanima u Rijeci rekao da je težišna aktivnost Nove politike i težišna tema njegove kandidature ostvariti u Hrvatskoj poštene izbore.

- Trebamo krenuti redom, prebrojiti se, utvrditi konkretan broj stanovnika i vjerodostojne popise birača te s time izaći na izbore, kako bismo dobili legalne i legitimne predstavnike naroda - kazao je.

- Ponajprije moramo napustiti politički koncept koji se zasniva na sukobu identiteta i svjetonazora. Budućnost Hrvatske je isključivo u funkcionalnom zajedništvu svih nas koji živimo u Hrvatskoj. To je strateški pristup Nove politike i zato se tako i nazivamo - naglasio je.

Govoreći o mirovinskom sustavu, kazao je kako u Hrvatskoj više od polovice mirovina nije zarađeno.

- Hrvatske vlade su do sada bile nepoštene prema umirovljenicima, jer iz mirovinskih fondova dijele mirovine i onima koji ih nisu zaradli. Imamo određene skupine društva koje treba stimulirati i kojima treba zahvaliti, kao što su branitelji, no skrb o toj populaciji i grupama ljudi koje su to zaslužile, ne smije ići iz mirovinskih fondova. Država se za takve skupine treba pobrinuti iz drugih stavki proračuna - smatra Orepić.

Ocijenio je i kako je brodogradilište 3. maj ogledni primjerak funkcioniranja HDZ-ovih vlada te da u takvom političkom ambijentu ne može zaživjeti tržišno gospodarstvo kakvo želimo.

- Moramo se osloboditi državnog utjecaja na poslovni svijet i tržište, a to ćemo napraviti kad prepustimo takva poduzeća, kao što je i 3. maj, isključivo tržišnim odnosima - zaključio je Orepić. (bs)