<p>Nositelj liste u 10. izbornoj jedinici <strong>Božo Petrov </strong>objasnio je riječi kolege <strong>Marina Miletića</strong> o tome kako Most ne može u koaliciju sa SDP-om jer on neće moći pred oči svojima u Metkoviću. Prema anketama ni HDZ ni SDP neće dobiti dovoljno mandata za sastavljanje vlade pa slijedi 'vaganje' prije koaliranja.</p><p>- Moja baka je pokojna, ali sjećam se da sam joj još 2016. objašnjavao da njezin "Vranjo" više nije živ i da se događa smjena generacija na političkoj sceni te da smo nova snaga upravo mi u Mostu. Sada vidimo da se ta smjena generacija nekompromitiranih ljudi dogodila. Mi se borimo za ono za što su se, primjerice, borili naši branitelji. Za otvorenu, demokratsku i uređenu državu. Ljudi koji su se borili nisu sanjali državu u kakvoj danas živimo. - rekao je Petrov <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/uskoro-uzivo-bozo-petrov-gostuje-u-studiju-vecernjeg-lista-1413693" target="_blank">za Večernji list</a> te se još jednom osvrnuo na moguće koaliranje:</p><p>- Za mene su HDZ i SDP identični. Nema razlike. Neće dobiti našu podršku dok ne odluče uvesti elektroničko glasanja, borbu protiv korupcije, izborni zakon i reformu javne uprave. Mi svoju priču možemo graditi samo s novim ljudima koji su spremni na promjene SDP i HDZ to nisu. </p><p>Domovinski pokret ima ideju o koaliranju s HDZ-om, ali uz uvjet da na čelu vlade ne bude <strong>Andrej Plenković</strong>. Most je to svojevremeno tražio s vladom HDZ-a bez <strong>Tomislava Karamarka</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Što su sve izjavili u kampanji</strong></p><p>- Ja vam samo mogu kazati da je <strong>Tihomir Orešković</strong> bio najuspješniji hrvatski premijer, a to pokazuju sve relevantne brojke. Bio je uspješniji od <strong>Zorana Milanovića</strong>, bio bi uspješniji od Tomislava Karamarka, a posljednji podaci pokazuju da je uspješniji i od Andreja Plenkovića. Jedino u njegovo vrijeme se smanjivao javni dug, ali ne nominalno i kozmetički već to pokazuju apsolutne brojke - osvrnuo se Petrov na premijere.</p><p>Ističe i što treba hitno napraviti u Hrvatskoj.</p><p>- Poboljšati investicijsku klimu, riješiti se korupcije i reformirati upravu. Tako vam raste BDP, a kad raste BDP ljudi su sretniji i bogatiji, ima više mjesta za demokraciju. Mi smo sada u situaciji da hitno trebamo privući investitore, ako to sad ne napravimo čekat ćemo još 30 godina. Svi su uspjeli, Česi, Poljaci... Samo smo mi vječno u dnu jer se bahatimo s porezima, država postavlja uvjete investitoru, porezna represija je velika, trebaš nekome dati u kuverti, a sve treba biti obrnuto - rekao je Petrov za <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/uskoro-uzivo-bozo-petrov-gostuje-u-studiju-vecernjeg-lista-1413693" target="_blank">Večernji</a>.</p>