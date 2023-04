Orešković: 'Ministar pravosuđa ne radi svoj posao', Habijan (HDZ): 'Dotična samo kleveće'

S jedne strane sudac pokazuje da ima smisla za humor, što kao ljudska karakteristika i nije nešto negativno, međutim postoje profesije koje traže da određeni dignitet i ozbiljnost postoje 24 sata na dan. Netko tko je sudac, sudac je i u sudnici i izvan nje i u tom smislu, da sam Državno sudbeno vijeće na ovakvu situaciju ne bih gledala blagonaklono. Istovremeno, treba priznati da i mi saborski zastupnici nekad, kad su nam oduzete sve druge proceduralne i institucionalne mogućnosti, moramo posegnuti za tom jednom praksom izlaženja izvan digniteta funkcije koju obavljamo, istaknula je Dalija Orešković, zastupnica Centra, komentirajući slučaj suca s Krka, koji je odgodio ročište jer ga je "spopala zlovolja kad je vidio svoju platnu listi."

'Vlada ne poduzima ništa po pitanju problema u pravosuđu'

Naglasak je stavila i na izvješće predsjednika Vrhovnog suda, koji je, istaknula je, vrlo dobro opisao probleme u pravosuđu, a koji se odnose i na neadekvatne plaće, ali i općenito loših uvjeta rada sudaca.

- Činjenica je da Vlada po tom pitanju ne poduzima ništa, da izvještaje usvaja, prima na znanje i nakon toga ga spremi u ladicu, što znači da ga usvaja s figom u džepu, a ministar pravosuđa, čiji je jedini zadatak, ne to da se upliće u sudske procese nego da sucima omogući da budu učinkovitiji, brži, e on to ne radi. Pa je jedan domišljati sudac odlučio riskirati i vlastiti ugled kako bi ukazao na tu apsurdnost situacije - kaže.

Desetljećima se, dodala je, o ljudima u sustavu, bilo u pravosuđu, zdravstvu ili obrazovanju, ne vodi računa.

Habijan (HDZ): 'Oporba vrši pritisak na pravosuđe, imaju dvostruka mjerila, posebno Orešković'

HDZ-ov Damir Habijan, s druge strane, naglašava pritisak na pravosuđe, koji dolaze od strane oporbe.

- Proteklih nekoliko tjedana svjedoci smo eklatantnih, vrlo teških pritisaka na pravosuđe. Podsjetit ću na izjavu, koja je prilično zapanjujuća, a imali smo je prilike čuti prilikom rasprave o izvješću o radu DORH-a i glavne državne odvjetnice, kada su pojedini oporbeni zastupnici rekli, citiram: "procesuirat ćemo i vas i vaše suradnike." Takav narativ prema neovisnim i samostalnim institucijama je za svaku osudu i primjer pritiska na pravosuđe - istaknuo je pa podsjetio još i na izjavu predsjednika Zorana Milanovića vezano za pravomoćnu presudu Tomislavu Sauchi i suradnicima.

- A kada se na vrlo grub način obrušio na one koji su takvu presudu donijeli. Na ovakav način zadirati i komentirati pravomoćne presude zato što, očito, s narativom i sadržajem niste zadovoljni je nešto što je doista za najveću osudu. Isto tako podsjećam kao primjer dvostrukih mjerila i licemjerja na onaj zadnji primjer uhićenja u Rijeci i Međimurju, a tiče se SDP-ovih članova ili suradnika. Kod oporbe vlada muk i u tom slučaju za njih vrijedi načelo presumpcije nevinosti, a kada se radi o bilo kome drugome, pogotovo ako je iz HDZ-a, onda tog načela nema i zaziva se DORH, prozivaju se DORH i Uskok što se čekalo - naveo je.

A posebno se zbog dvostrukih mjerila obrušio upravo i na zastupnicu Orešković.

- Radi se o bivšoj predsjednici Povjerenstva za sukob interesa, koja svakodnevno kleveće, naziva članove, ne samo HDZ-a nego vladajuće koalicije, najgorim mogućim epitetima i kad se odgovori toj dotičnoj gospođi, koja je kad je bila predsjednica Povjerenstva imala jedinu obvezu primijeniti jedan jedan Zakon, što nije uspjela, onda se nađe uvrijeđena. Lako se predstaviti kao vrhunska pravnica, koja to očito nije, kao vrhovni moralni autoritet, no kada dobije jedan umjeren, normalan odgovor, e onda se nađe uvrijeđena i zaziva u pomoć i druge oporbene zastupnike, traži predsjednika Sabora zaštitu, dakle, dvostruka mjerila i licemjerje - istaknuo je ponovivši kako su svi ti primjeri jasni pokazatelji kako oporba, predvođena svojim liderom Milanovićem, vrši svakodnevan pritisak na pravosuđe.

