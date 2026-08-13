Orešković: Provjerava li SOA što se šuška među građanima? Tko stoji iza uvoza otrovnog smeća?

Desetine tisuća tona ilegalnog, otrovnog smeća u Lici ne prestaju izazivati reakcije. Saborska zastupnica Dalija Orešković pita se kako je otpad kojeg nitko ne želi zbrinuti završio baš u Hrvatskoj?

- Kako je otpad koji se u Europi nema gdje zbrinuti, uopće ušao u Hrvatsku? Otpad na slici kojeg prema riječima HDZ-ove ministrice ne želi primiti niti jedno od šezdesetak odlagališta i spalionica u Europi, jer je pun otrova i supstanci teškog zagađenja, stoji ovako u poderanim vrećama na suncu, vjetru, snijegu i kiši. Godinama. Dok Gospićani udišu to što im zrak iz Silosa donosi, dok mjesta nizvodno od Gospića piju ono što se u vodi već otopilo, dok se u hrani talože opasne čestice, HDZ građanima poručuje da ne budu histerični - poručila je Orešković, pa naglasila da se radi o 37.000 tona smeća.

- Da ne bi bilo zabune, ne radi se samo o ovih nekoliko desetaka vreća, pa čak niti o 37 000 tona s lokacije Silosa. Isti takav otpad, iz istih izvora, iskrcan je na gradskom odlagalištu smeća Rakitovac u znatno većim količinama, kao i na brojnim drugim lokacijama - objavila je te pitala gdje su bile kontrole?

- Granična kontrola nekoliko tisuća kamiona? Carinska kontrola? Licence tvrtki koje uvoze medicinski, industrijski i razni drugi otpad u državu koja ne odvaja, ne reciklira, ne zbrinjava niti ono što se iz kućanstava odvozi, jer još uvijek nema takvih postrojenja - objavila je te pitala bavi li se SOA ovim skandalom?

- Provjerava li SOA ono što se među građanima šuška, tko zapravo stoji iza uvoza otrovnog ilegalnog smeća? Ima li i nadalje onih koji misle da Plenković za ekocid, ne samo Gospića već čitave Hrvatske nije glavni krivac - zaključila je.