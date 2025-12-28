Obavijesti

'VRIJEME JE DA IH POTJERAMO'

Orešković: 'ZDS je ustaški. Ako je Plenković anemičan u obrani Ustava, ne smijemo biti i mi...'

Zagreb: 8. sjednica Sabora počela aktualnim prijepodnevnom | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vrijeme je da im NE kažemo još jednom. Vrijeme je da s naših ulica, ali i sa koncertnih arena i stadiona potjeramo one koji uzvikivanjem ustaškog "za dom spremni" ruše ustavne temelje naše države, poručuje Orešković

Ako su Plenković, a s njime i državna vlast anemični u obrani Ustava, ne smijemo biti i mi! Ne smijemo ostati samo nijemi promatrači. Ustaški "za dom spremni", i HOS koji ga je uveo u ponovnu uporabu na početku Domovinskog rata, imali su svoje želje i ambicije da stvaranje slobodne i neovisne Republike Hrvatske vežu uz nasljeđe fašističke NDH. Mi, domicilni Hrvati, u pretežitom broju, tome smo i početkom 90.-tih, kao i u razdoblju od 1941. do 1945. rekli odlučno i zajedničko NE, poručila je u novoj objavi na društvenim mrežama saborska zastupnica Dalija Orešković...

Podsjećamo, desničari na čelu s Draženom Kelemincem u nedjelju su, dan nakon Thompsonova koncerta, stigli ispred stana zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića gdje su urlali i pjevali Thompsonove pjesme. Nedavno se se s Keleminec i ekipa okupili i ispred stana Dalije Orešković...

- Vrijeme je da im NE kažemo još jednom. Vrijeme je da s naših ulica, ali i sa koncertnih arena i stadiona potjeramo one koji uzvikivanjem ustaškog "za dom spremni" ruše ustavne temelje naše države, umjesto da takvima dopuštamo da tjeraju glazbenike romske, srpske ili bilo koje druge nacionalnosti koji ni na koji način ne vrijeđaju ono što smo u Ustavu odredili da ćemo kao država, kao nacija, kao politička zajednica biti - poručuje Orešković.

Odmah je nastavila:

- Vrijeme je da zajedništvo gradimo u civiliziranom odnosu jednih prema drugima, jer jao nama svima ako dopustimo da nam ovakvi, u glavi ubogi, neobrazovani i po manirima primitivni počnu određivati standard i norme ponašanja. Nisu ovo prosvjedi opskurnog Dražena Keleminca i nisu ovo njegove riječi.  Auf Wiedersehen je poruka koju je Pleković uputio u Hrvatskom saboru onima koji ga prozivaju zbog njegovih zlodjela. Auf Wiedersehen danas poručuju i proustaše. Vrijeme je da im pokažemo da mi sa svoga nećemo otići.  Za razliku od Plenkovića i ostale bulumente koja ga održava na vlasti, ili ga na vlast pokušava ponovno dovesti (a ako ne njega, onda nekoga još goreg), mi od ustavnih i civilizacijskih postavki naše Hrvatske nećemo pobjeći. Za razliku od njih, mi nismo dezerteri, sada kada Hrvatsku od proustaštva treba ponovno obraniti - poručila je Orešković.

Za kraj je uputila poruku:

- Krenuli su na Zagreb i na Hrvatsku, neće im proći...

