Organizator Thomsponovog koncerta ovršen s 23.000 €: 'Naši medicinari radili su 24h'

Tvrtka Infinite show, organizator koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju koji je održan 4. kolovoza, ovršena je s 23.000 eura zbog neplaćanja usluga koje je na tom događaju pružao Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Postupak naplate pokrenut je sredinom siječnja, potvrdio je za 24sata ravnatelj Doma zdravlja dr. Marko Rađa.

Rađa nam je rekao da postupak ide svojim tijekom i naglasio kako sukladno zakonskim propisima suprotna strana ima mogućnost žalbe sudu, a ako žalbe ne bude, postupak će se nastaviti prema važećoj proceduri.

Riječ je o iznosu od 23.000 eura za usluge pružene 4. kolovoza na dan održavanja koncerta. Prema riječima ravnatelja, djelatnici Doma zdravlja na terenu su proveli oko 15 sati, a dio njih bio je dežuran i 24 sata.

- Neki su bili dežurni od jutra 4. kolovoza do idućeg dana ujutro, a dio djelatnika dolazio je kasnije tijekom dana - pojasnio je Rađa.

Istaknuo je kako su svi zaposlenici uredno plaćeni za svoj rad.

- Mi smo ljude platili. Oni su zaposlenici Doma zdravlja. Svi su plaćeni za sate koje su odradili. Mi smo uredno platili i redovan i prekovremeni rad. To što je organizator trebao platiti, nije podmireno - rekao nam je Rađa.

'Organizator potpisao ugovor pa ga odbio ispoštovati'

Dodao je kako je s organizatorom bilo komunikacije, no bez uspjeha.

- Čuli smo se s organizatorom. Tvrde da nije njihova obaveza ništa platiti što je bilo izvan hipodroma. Međutim, da bi koncert mogao biti održan, potreban je elaborat za koji MUP daje suglasnost, za sve iznad 30 do 50 tisuća ljudi. MUP daje suglasnost na elaborat koji je uključivao stacionare na hipodromu i izvan hipodroma, kao i za kola hitne pomoći - pojasnio je Rađa.

Naglasio je kako je Dom zdravlja organizirao medicinske timove izvan prostora hipodroma.

- Mi smo organizirali stacionare izvan hipodroma. Bilo je puno posla tijekom dana. Kasnije, kad je krenuo koncert, manje izvan hipodroma, ali nakon koncerta opet je bilo posla - rekao je.

Prema njegovim riječima, intervencija nije nedostajalo.

- Bilo je puno alkoholiziranih. Sreća da nije bilo ozbiljnijih problema - izjavio je ravnatelj.

Rađa je naglasio kako je ugovor o pružanju usluga uredno potpisan od strane organizatora.

- Imam mail od tajnice, potpisan od strane direktora. Tamo su definirane cijene sata rada i potrošni materijal. Sve je bilo jasno navedeno - kazao je.

Račun je, dodao je, ispostavljen 2. rujna.

- Čekali smo mjesec dana pa smo počeli slati mailove. Pokušavali smo riješiti situaciju početkom listopada. Kad smo vidjeli da komunikacija ne uspijeva, odlučili smo krenuti u ovrhu - rekao je Rađa.

Organizator koncerta s druge strane je podmirio obveze prema KBC Split, što je za 24sata potvrđeno iz te bolnice.

Thompsonov tim: Platili smo KBC-u Split i Hitnoj

Tim Marka Perkovića Thompsona ističe pak da je organizator koncerta uredno i u cijelosti podmirio obveze koje se odnose na zdravstvenu zaštitu i hitnu medicinsku skrb na lokaciji događanja, te da organizator događaja nije bio predmet ovrhe.

- Zdravstveno osiguranje događaja provedeno je profesionalno, uz jasno definirane ugovorne odnose i financijske obveze. Sukladno tome, Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije uplaćeno je 65.982 eura, dok je bolničkom centru Split uplaćeno 33.020 eura. Istodobno, potrebno je razjasniti da se u medijskim napisima problematizira potraživanje Doma zdravlja, koje se odnosi na angažman osoblja unutar ustanove za vrijeme trajanja koncerta. Organizator naglašava da Dom zdravlja nije bio ugovorni partner organizatora za navedene usluge, niti je riječ o usluzi pruženoj na lokaciji događaja, već o zahtjevu koji se tiče redovnog funkcioniranja javne ustanove. Na sastanku na kojem se o ovoj temi razgovaralo, jasno je komunicirano da se takva vrsta potraživanja ne ugovara na ovaj način te da se, prema dosadašnjoj praksi, za redovni rad javnih ustanova ne izdaje račun organizatoru događaja. Organizator koncerta i tim Marka Perkovića Thompsona su već u nekoliko navrata pokušali objasniti sve okolnosti slučaja i kako ovo nije uobičajena praksa - napisali su.