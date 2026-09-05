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PROSVJED U ZAGREBU

Organizatori prosvjeda: Ako vas pitaju koliko nas je bilo, svi smo

Piše Filip Sulimanec,
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Organizatori prosvjeda: Ako vas pitaju koliko nas je bilo, svi smo
Tisuće prosvjednika preplavile središte Zagreba zbog otpada u Lici | Foto: Igor Soban /PIXSELL
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Prosvjednici su tražili hitnu sanaciju otpada, utvrđivanje odgovornosti za njegovo dovoženje i odlaganje te odgovornost nadležnih institucija

Građanska inicijativa 'Gospić je naš dom' objavila je video krcatog trga i pristupnih ulica. Video su upisali s porukom: Ako vas pitaju koliko nas je bilo - SVI SMO!

Prosvjednici su tražili hitnu sanaciju otpada, utvrđivanje odgovornosti za njegovo dovoženje i odlaganje te odgovornost nadležnih institucija. Zatražili su i momentalnu zabranu uvoza otpada na neodređeno vrijeme.

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