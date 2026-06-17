Organizatorica festivala u Istri: 'Sporne 18+ scene su montirane. Sve je prikazano van konteksta'

Društvenim mrežama proširile su se 18+ scene predstave francuskog ansambla CIE LPM, izvedena 12. lipnja u sklopu Festivala uličnih čarobnjaka (FUČ) u Taru i Vabrigi. Scene su zgrozile publiku, ali i javnost. Posjetitelji su je ocijenili neprimjerenim za djecu i obiteljsko okruženje. Među kritičarima predstave bio je i saborski zastupnik Nikola Grmoja, koji je festival nazvao "skandaloznim, degutantnim i izopačenim" te poručio da će tražiti reakciju nadležnih institucija i pravobraniteljice za djecu.

Za organizaciju je bila zadužena Irena Boljunčić, voditeljica udruge 'Čarobnjakov šešir' iz Pula. Ona je za Regional Express prokomentirala cijeli slučaj.

Boljunčić je u telefonskom razgovoru ustvrdila da je objavljena snimka, koju je objavio Dijalog.hr, montirana. Uz to, zatražila je od portala uklanjanje te snimke.

Festival uličnih čarobnjaka poslao je Reginal Expressu i priopćenje u kojem ističu da predstava CIE LPM predstavlja autorsko umjetničko djelo čija namjera nije vrijeđati vjerske zajednice, obitelji ili pojedince, već kroz jezik suvremenog cirkusa otvoriti prostor za promišljanje i razgovor. Dodaju da je ista predstava već gostovala u Hrvatskoj 2021. i 2023. godine bez burnih reakcija publike.

- Dio osuda se temelji na neovlašteno snimljenim i naknadno montiranim materijalima objavljenima na društvenim mrežama. Zbog toga je predstava prikazana izvan konteksta. Reakcije publike na umjetnički sadržaj često su različite te nelagoda i neslaganje dijela gledatelja ne znače nužno da je sadržaj neprimjeren - poručili su.

Pravobraniteljica: 'Neprihvatljivo je svako izlaganje djece štetnom i neprimjerenom sadržaju'

Ured pravobranitelja za djecu priopćio je u srijedu da će, nakon prijava i medijskih napisa o predstavi ansambla CIE LPM zatražiti izvješća od nadležnih tijela i organizatora Festivala uličnih čarobnjaka te uputiti preporuke o osiguranju sigurnog i djetetu primjerenog okruženja.

Kako se dodaje, Ured pravobranitelja za djecu učinio je uvid u javno dostupnu snimku isječka navedene predstave, te naglašava da je neprihvatljivo svako izlaganje djece štetnom i neprimjerenom sadržaju.

Apeliraju da se kod organizacije događaja koji uključuje djecu procjenjuju i mogući rizici od povreda i posljedica za dobrobit i razvoj djece, s obzirom na to da djeca u razvoju nemaju jednake kognitivne kapacitete za kritičku procjenu složenih ili potencijalno neprimjerenih sadržaja kao odrasle osobe.

„Umjetničke slobode i zabavni programi nisu lišeni odgovornosti za zaštitu prava i dobrobiti djece. Zaštita djece u javnom prostoru nije samo zakonska već moralna obveza društva”, poručuju iz Ureda pravobranitelja za djecu.