Originalni Božićni poklon na radost svih ukućana

Danas vam donosimo specijalnu akciju Zeodenta®-alkalnog praškastog sredstva za svakodnevnu higijenu cijele usne šupljine, pa tako i desni koje odstranjuje i zubni kamenac, u prigodnoj kutiji pogodnoj za darivanje. Kako ukrasna kutija nije zalijepljena, možete i sebi izvaditi jedan-dva Zeodenta® za osobnu upotrebu i ostatak pokloniti.

Svakoga će razveseliti da postoji rješenje koje će Vam osigurati da Vam se uopće ne stvara zubni kamenac i da riješite sve probleme sa desnima, pa sve da spasite klimave zube, na zadovoljstvo Vaše i Vaših bližnjih a i Vašeg stomatologa!

Vjerojatno skidate zubni kamenac kod stomatologa svakih 6 mjeseci a bolni postupak osjećate još 3 dana nakon skidanja zajedno s krvarećim desnima i osjetljivom zubnom caklinom.

Jeste li se zapitali što se u međuvremenu događa sa zubima? Zubni kamenac se stalno stvara i rezultat je kemijske reakcije kisele sline sa mineralima iz zuba jer se naši zubi hrane preko sline, što možda niste znali.

Zubni kamenac nadražuje i zubno meso koje se zna upaliti i krvariti i godinama dolazi do povlačenja desni. U zubnom kamencu se ugnijezde i loše bakterije koje najčešće uzrokuju i loš dah-halitozu a još je uzrokuju i bakterije iz upaljenih desni. Zadah je osobito neugodan kod ljubljenja i smanjuje samopouzdanje. Loš dah je neugodan za našu okolinu a i za nas jer ga mi u pravilu ne osjećamo.

Osjećaji iz usne šupljine kada dnevno puta prelazimo po zubima i desnima jezikom, prate nas cijeli dan i mogu pogoršati ili poboljšati kvalitetu života.

Kad bi barem postojalo Rješenje za ove probleme, kažete Vi a mi kažemo da ga imamo. Ako želite saznati više, čitajte dalje.

Obratite pozornost na specijalnu akciju Zeodenta®-alkalnog praškastog sredstva za svakodnevnu higijenu cijele usne šupljine, pa tako i desni, koje odstranjuje i zubni kamenac.

Osjećaj potpuno glatkih zubi koji Zeodent® donosi, uljepšat će Vam svakodnevicu i osigurati visoki sjaj na zubima i besprijekornu higijenu usne šupljine, ne samo zubi već i desni i jezika. Glatki zubi znače da su bez plaka i u njima se ne mogu nastaniti štetne bakterije. Tako Vaš dah postaje prirodno dobar bez potrebe da ga se prekriva mentolom ili sličnim intenzivnim okusima.

Naš dugogodišnji korisnik Milodrag Marinković iz Splita dao nam je ovu referencu prije pet godina kada je prvi puta počeo koristiti zubni prašak Zeodent® te je jako zadovoljan i sretan što se riješio zubnog kamenca, a pritom je uspio sačuvati sve svoje zube od kojih se je čak pet klimalo:

"Prestao sam koristiti bilo kakve zubne paste i usne vodice. Nemam više upalu desni (znao mi je gnoj izlaziti iz desni) i jedino sredstvo koje mi je zaista pomoglo je Zeodent®. Klimalo mi se čak 5 zuba i periodički su mi se stvarali gnojni džepovi koji su iziskivali čišćenje kod zubara. Zubi su se prestali klimati, džepova više nemam. Prije mi se znao stvoriti kamenac za samo 7 dana".

Radi se o sofisticiranom proizvodu 21-og stoljeća koje je 100% prirodno i provjereno od strane 40 tisuća zadovoljnih korisnika samo u Hrvatskoj. Zeodent® ima Rješenje o namjeni za cijelu usnu šupljinu i za zdravstvenu ispravnost u Hrvatskoj i inozemstvu.

Prestanite se baviti posljedicama i djelujte na uzroke problema!

Zubni kamenac je plak "tvrd kao kamen" i nastaje kalcifikacijom plaka već u roku 24-48 sati. Jednom kada se stvori nije više moguće odstraniti ga četkanjem samo s običnom zubnom pastom. Obična pasta ne hrani desni i ne jača ih.

Zaustavite problem u temelju – uz Zeodent® potpuno odstranite zubni plak i zubni kamenac u udobnosti doma, bezbolno, četkanjem! Novi kamenac se više neće stvarati. Desni će ojačati uslijed noćnog tretiranja, nestat će bakterije i loš dah. Njegova upotreba ne isključuje upotrebu i zubne paste, no dosta je u količini ne većoj od zrna graška. Na početku, dok se odstranjuje stari zubni kamenac, rezultati su bolji i brži bez upotrebe zubne paste.

zubni prašak za svakodnevno četkanje zubi, desni i jezika je 1 00% prirodno mineralno sredstvo bez Fluora, za cjelokupnu higijenu usne šupljine i odstranjivanje plaka. To je sofisticirani proizvod 21-og stoljeća dobiven složenim fizikalnim postupkom prerade specijalnog klinoptilolitnog zeolita iz rijetke žile Tokajske planine, bez kemijskih primjesa i dodataka. (takva žila se nalazi još samo u Čileu)

To je sofisticirani proizvod 21-og stoljeća dobiven složenim fizikalnim postupkom prerade iz rijetke žile Tokajske planine, bez kemijskih primjesa i dodataka. (takva žila se nalazi još samo u Čileu) eliminira plak elektrostatskim principom ionske razmjene i održavanjem optimalnog pH na zubima (blago bazični pH, oko 7.4), bez imalo abrazije!

plak eliminira u potpunosti, zajedno s nepoželjnim bakterijama , bez da dira korisnu mikrofloru, a zubni kamenac se uslijed redovitog četkanja potpuno raspada i sprječava se stvaranje novog kamenca.

, bez da dira korisnu mikrofloru, Ovo selektivno djelovanje omogućava biokoherentnost Zeodenta (riječ biokoherentnost znači da je tijelu svojstven, poput vode, a znamo da je naše tijelo sastavljeno od 70% vode). Negativno nabijeni klinoptilolitni "kavez" u svoju strukturu "hvata" štetne bakterije i toksine te ih ispiranjem s vodom, nakon četkanja ili utrljavanja u desni, eliminiramo iz usne šupljine.

(riječ biokoherentnost znači da je tijelu svojstven, poput vode, a znamo da je naše tijelo sastavljeno od 70% vode). Negativno nabijeni klinoptilolitni "kavez" u svoju strukturu "hvata" štetne bakterije i toksine te ih ispiranjem s vodom, nakon četkanja ili utrljavanja u desni, eliminiramo iz usne šupljine. učvršćuje desni i kod utrljavanja u desni prije spavanje ujedno i vraća desni na mjesto za 10 noći za čak 1mm, desni ujutro budu jače i ružičaste bez znakova upale

Zeodent tu nije samo da spriječi već i da liječi, klimavi zubi se nakon nekoliko tjedana prestaju klimati, čak i kod gnojnih upala s džepovima



Vulkanski mineral od kojeg je Zeodent® proizveden je tako da ima adekvatni sastav podminerala koji osiguravaju pogodnu mekoću mjereno u Mohsovoj skali. Zube i desni nije potrebno ribati već samo čistiti srednje mekanom zubnom četkicom na uobičajeni način. Ima Rješenje HZZJ za svakodnevnu dentalnu i oralnu namjenu, dakle za cijelu usnu šupljinu. Koristi se i kod svih problema s desnima. Zeodent® je alkalni preparat, potpuno prirodni, bez dodatka Fluora, bez okusa i mirisa i može se slinom i progutati zato je pogodan i za noćno korištenje na desnima, ne samo za redovito pranje zubi, desni i jezika.

Iz higijenskih razloga svaki član obitelji bi trebao, zbog načina upotrebe (uranjanje vlažne četkice u zubni prašak), imati svoju kutijicu.

Zeodent® – preporuke stomatologa

Napomena: Sve reference navedene na web stranici kao i u ovom članku su istinite, provjerljive i dobivene od konkretnih ljudi u Hrvatskoj i inozemstvu nakon kraće i duže upotrebe Zeodenta®.



Marcela Miljanić, dr.med.dent.,

"Osobno upotrebljavam Zeodent zubni prah i uvjerila sam se u njegovu učinkovitost. Stoga ga preporučujem i svojim pacijentima."

Dr. Ivona Kalauz-Oguić, ordinacija dentalne medicine

"Kontrolnim pregledima pacijenata, koji su koristili Zeodent prah, kao sredstvo za higijenu oralne šupljine, dobili smo jako pozitivne reakcije i učinkovito djelovanje. Ono se osobito dobro odražava na stupanj kiselosti u usnoj šupljini, to jest smanjuje kiselost sline i tako sprječava sklonost erozijama zuba i žarenju sluznice. Zubno meso - gingiva i ostali parodont pokazuju sklonost manjoj osjetljivosti, to jest smanjuje se dubina parodontnih džepova i krvarenje iz zubnog mesa. Određeni pacijenti primijetili su, da im je stvaranje i taloženje plaka na zubima puno manje ili ga uopće nema, te da su zubi većeg sjaja, pogotovo kod pušača i uživatelja kave i čaja. Dakle svakodnevnom uporabom Zeodenta polako vraćaju "blistavost svog osmjeha”.

Zeodent® zubni prah se pokazao kao izvanredno dobar. Stvaranje kamenca je smanjeno ili gotovo nestaje. Erozije cakline zbog kiselosti sline ili plaka se smanjuju. Smanjenjem djelovanja bakterijskih toksina iz plaka upala se vidljivo smanjuje, a zadah iz usta gotovo da nestaje."

Zeodentom® je do sada u Hrvatskoj zadovoljno oko 40.000 korisnika koji su uspješno riješili svoje probleme. Služi ne samo za redovito četkanje zubi i odstranjivanje zubnog kamenca, nego i za utrljavanje u desni, navečer prije spavanja i podiže desni koje se povlače i ojačava ih.

Ivana iz Splita:

"Stvarno sam oduševljena. Zub ima svoju vlastitu boju, Zeodent odstranjuje žutilo od kave. Zeodent je jedan od rijetkih proizvoda gdje sve činjenice koje su navedene stvarno stoje."

Jovana Vitas:

"Moj suprug ima parodontozu, nakon duge potrage naišao je na Zeodent. Njegovim korištenjem vratilo mu se zubno meso u normalno stanje, nestao je zadah (svatko tko ima parodontozu zna kakav je) i zubi su postali glatki i sjajni. Ja sam pušač i znaju mi zubi promijeniti boju. Sada su sjajni i bez kamenca, boja je došla u svoju prirodnu. Baš smo zadovoljni i svima toplo preporučujemo da koriste Zeodent u svojoj svakodnevnoj higijeni zuba. I opet ponavljam, nije internetska prevara."

Marijan Pušić iz Splita:

"Zeodent® koristim godinu i pol i zadovoljan sam. Imao sam probleme sa zubnim mesom. Prije sam zubara posjećivao svaka 2-3 mjeseca, sada idem jednom za 6 mjeseca i jedva da ima što skinuti od zubnog kamenca, ima ga minimalno, ne stvara se više. Zubarica je bila iznenađena stanjem sa zubima i desnima koje je pokazala snimka."

Foto: Zeodent

Foto: Zeodent

