Originalni Brođani: Doslovno ih došlepali na njihovo vjenčanje...

Kada imaš prave prijatelje onda njima svašta dobroga padne na pamet. Tako je i mom prijatelji Ivanu Mijiću palo na pamet da mene i moju Martinu na vjenčanje doveze na šlep vozilu, rekao je mladoženja Josip Orozović (24).

Dodao je da je dolazak kamionom na vjenčanje bila i njegova želja jer ipak je dugo vozač šlep službe.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Njegova mi se ideja svidjela, jer i sam sam vozač šlep službe.

Rekao sam to djevojci Martini (21). U početku me malo čudno pogledala, jer kao i svaka mlada očekivala je da na vjenčanje dođe u okićenoj limuzini, a ne na kamionu. Kada su joj i drugi rekli da je ideja orginalna i njoj se svidjelo i pristala je. Da to nismo napravili, nikada ne bi osjetili takvo uzbuđenje i radost. Na kamionu smo bili mi mladenci i naši kumovi - rekao je uzbuđeni Josip koji u vezi s Martinom Vračević već šest godina. U petak su se vjenčali u Slavonskom Brodu i oduševili mještane baš kao i svoje goste na svadbi.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Moj prijatelj Ivan dao si je truda i lijepo je uredio kamion. Kad smo ga vidjeli ostali smo “paf” - rekao je Josip. Novopečeni barčni par otrkio je da su se u šest godina uspjeli jako dobro upoznati što smatraju jednim od glavnih preduvjeta za složan zajednički život.

- U šali smo rekli prijateljima da ćemo narednih dana Martina i ja biti zauzeti, jer valja raditi na potomcima. Nisu se naljutili već su nam poželjeli sreću - kroz smijeh je rekao Josip. Veseli par i njihovi uzvanici slaviti su nastavili i jučer.

- Svadba je vesela da veselija ne može biti. Nastojati ćemo ispuniti jedno drugome ono što samo i obećali na samom vjenčanju, pa i više od toga - obećao je Josip.

Tema: Hrvatska