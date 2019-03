Osam godina od katastrofe: Japanci odaju počast žrtvama

Japan je na osmu godišnjicu tragedije odao počast žrtvama potresa i cunamija koji su uzrokovali nuklearnu katastrofu u Fukušimi.

Točno u trenutku kad je prije osam godina potres magnitude 9 stupnjeva pogodio regiju, održana je minuta šutnje na svečanosti odavanja počasti žrtvama održanoj u Tokiju i sjeveroistočnom Japanu za oko 18.500 ljudi koji su stradali u katastrofi 11. ožujka 2011.

Premijer Shinzo Abe prisustvovao je svečanosti u Nacionalnom teatru u glavnome gradu, kojoj su nazočili princ Akishino, princeza Kiko, ožalošćene obitelji i preživjeli.

Today Japan remembers the tsunami that killed more than 18,000 people... eight years on. #Fukushima pic.twitter.com/kpFWPLV5ic