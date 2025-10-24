Osam kandidatkinja na listi za pravobraniteljicu za djecu: 'HDZ radi cirkus, to je manipulacija!'

Saborski Odbor za obitelj, mlade i sport, koji je prošli tjedan utvrdio listu s imenima triju kandidatkinja za dječju pravobraniteljicu, u petak je, na zahtjev Kluba HDZ-a, održao novu sjednicu i utvrdio novu listu od osam kandidatkinja, što je učinio bez oporbe koja je sjednicu napustila.

U HDZ-u tvrde da je sjednica morala biti ponovljena zbog proceduralne pogreške kod glasanja na prošloj sjednici, a oporba smatra da je sve bilo dogovoreno još prošlog tjedna kada je Odbor odlučio Hrvatskom saboru predložiti tri kandidatkinje za pravobraniteljicu - Helencu Pirnat Dragičević, Marinu Katanić Pleić i Tatjanu Katkić Stanić.

Curiš Krok (SDP): HDZ ne preza pred ničim i radi cirkus, Novak (Možemo): To je očita manipulacija

Oporbene članice Odbora tvrde da HDZ manipulira i da želi 'progurati' neku četvrtu osobu za pravobraniteljicu.

- Problem je što se vladajuća koalicija nije na vrijeme dogovorila koju bi kandidatkinju izabrali, da bi se izgleda naknadno dogovorili da ta koju bi oni nije jedna od ove tri, pa su zatražili ponovno sazivanje sjednice Odbora i ponovno biranje kandidatkinja - rekla je članica Odbora Anka Mrak Taritaš (GLAS), nazvavši sve cirkusom.

- Na listiću je stajalo da se glasa za najmanje dvije kandidatkinje, meni je to tada bilo sporno, pitala sam predsjednicu Odbora (Vesnu Vučemilović) znači li to da će listići na kojem ćemo zaokružiti jednu kandidatkinju biti nevažeći, na što je ona odgovorila neka prekrižimo tu rečenicu i listići sa zaokruženom jednom kandidatkinjom će biti važeći - kazala je Tanja Sokolić (SDP) i dodala da tada nitko od članova Odbora nije bio u nedoumici, što jest, a što nije nevažeći listić.

Sokolić smatra da je procedura u potpunosti provedena legalno, napomenuvši da nigdje u zakonu nije propisana procedura u detalje. Anita Curiš Krok (SDP) zaključila je da HDZ ne preza pred ničim i da je spreman sa svojim „koalicijskim žetončićima” raditi cirkuse na jednom od najvažnijih saborskih odbora.

Dubravka Novak (Možemo!) ocijenila je kako je riječ očitoj manipulaciji.

- Poziv za sjednicu Odbora dobili smo jučer iza 16 sati, uočili smo da se događa nešto čudno jer smo tu točku dnevnog reda, izbor kandidatkinja za plenarnu sjednicu, već imali na prošloj sjednici.

Zanimljivim smatra i što uz taj poziv nisu dobili zapisnik iz kojeg bi mogli pročitati što je sporno oko prijašnjih odluka.

- Ovo što se događa je ogromna manipulacija nekoga tko nedovoljno odgovorno shvaća svoj posao, očito veza između HDZ-a i DP-a nije bila na pravoj liniji da se dogovore oko toga koga hoće i očito da je to neka četvrta osoba koja nije ušla u ove tri kandidature koje smo poslali na plenarnu sjednicu - rekla je Novak.

Blažević (HDZ): Zastupnicima nisu bila jasna pravila glasovanja

Članica Odbora Anamarija Blažević (HDZ) odbacuje te tvrdnje oporbe.

- Nakon prošlotjednog glasovanja javljali su se zastupnici da im nisu bila jasna pravila glasovanja i da su na neki način dovedeni u zabludu oko pravila glasovanja. Ljudi se nisu snašli u samom postupku glasovanja, neki su mislili da moraju zaokružiti samo dva imena, a bilo je još osoba koje su ih na intervjuu zadovoljile svojim odgovorima - rekla je i istaknula da se zastupnici imaju pravo izjasniti o svih osam kandidatkinja koje su zadovoljile uvjete.

Blažević tvrdi da su upitnost postupka glasovanja prošlog tjedna dovele u pitanje i oporbene zastupnice.”Odbor ne bira pravobraniteljicu već šalje listu kandidata šalje na plenarnu sjenicu i zastupnici biraju”, podsjetila je.

Odbor za obitelj, mlade i sport odlučio je Hrvatskom saboru predložiti osam kandidatkinja za pravobraniteljicu za djecu: uz Helencu Pirnat Dragičević, Marinu Katanić Pleić i Tatjanu Katkić Stanić, također Tatjanu Holjevac, Marinu Matković, Almu-Mariju Rovis Brandić, Vanju Sljepčević Saftić i Editu Štok.