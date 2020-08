Osijek: Avio-tretman komaraca

Osječka dogradonačelnica Žana Gamoš najavila je u utorak kako grad Osijek u srijedu počinje s dvodnevnim avio-tretiranjem komaraca na području grada

<p>Na konferenciji za novinare Gamoš je izvijestila kako je danas Županijski zavod za javno zdravstvo dao preporuku za avio-tretmanom komaraca, te da je već poslan nalog pružateljima usluga koji provode takve tretmane.</p><p>Avio-tretman će se obaviti u srijedu i četvrtak na tzv. sjevernom zelenom pojasu grada Osijeka, na potezu između prigradskih naselja od Sarvaša do Josipovca. U srijedu, od 19 sati, obavit će se avio tretman u istočnome dijelu grada, a u četvrtak na zapadnome dijelu grada, objasnila je dogradonačelnica Gamoš.</p><p>Smatra da bi Županijski zavod za javno zdravstvo trebao preporučiti avio-tretman komaraca i za okolne općine na području Osječko-baranjske županije jer se jedino tako, zajedničkim djelovanjem, može postići veća učinkovitost u suzbijanju komaraca.</p><p>Gamoš je istaknula ističe kako je grad Osijek do sada smo ispoštovao sve preporuke Županijskoga zavoda za javno zdravstvo te obavio sedam larvicidnih i 16 adulticidnih tretmana komaraca sa zemlje i četiri avio-tretmana.</p><p>Rekla je da je u gradskom proračunu do sada za suzbijanje komaraca utrošeno 2,4 milijuna kuna, idućim rebalansom financijska konstrukcija za ovu problematiku zaokružit će se na 3,5 milijuna kuna, a procjenjuje se da će predstojeće dvodnevno avio-tretiranje koštati između 300 tisuća i 350 tisuća kuna.</p><p>Dogradonačelnica Gamoš poručila je da se, kako bi se ovaj problem kvalitetno i dugoročno riješio, nužno trebaju uključiti više instance - Županija i Vlada RH.</p><p>Podsjetila je da je vlada od 2014. do danas u tri navrata uputila financijsku pomoć Osječko-baranjskoj županiji, na čemu je ta županija zahvalna.</p><p>Ali, ustvrdila je, riječ je o vatrogasnim mjerama, a da bismo dugoročno riješili problem komaraca ta pomoć treba biti kontinuirana, koordinirana i organizirana na svim razinama.</p>