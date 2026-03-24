Nova faza Gospodarskog centra

Osijek dobiva poslovni toranj, imat će 10 katova, županica: Želimo privući nove investitore!

Piše HINA,
Osijek: Konferencija "Zlatna Slavonija - perspektive i budućnost razvoja kontinentalnog turizma” | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Poslovni toranj planira se graditi na 6.300 kvadratnih metara, s deset katova, visine 43 metra, a sadržavat će razne poslovne i uredske prostore za gospodarstvenike i tvrtke iz Hrvatske i drugih država

Ugovor za projektiranje konferencijsko-kongresnog centra u Gospodarskom centru (GC) Osječko-baranjske županije u utorak su potpisali predstavnici županije i tvrtke Sirrah, čime se stvaraju preduvjeti za drugu fazu izgradnje GC-a koja će obuhvatiti i izgradnju poslovnog tornja. Županica Nataša Tramišak najavila je da će odmah po završetku izrade projektne dokumentacije biti nastavljen odabir izvođača radova za drugu fazu projekta GC-a, koja osim konferencijsko-kongresnog tornja obuhvaća izgradnju poslovnog tornja.

Poslovni toranj planira se graditi na 6.300 kvadratnih metara, s deset katova, visine 43 metra, a sadržavat će razne poslovne i uredske prostore za gospodarstvenike i tvrtke iz Hrvatske i drugih država.

Planiramo privući nove investitore koji su u potrazi za poslovnim prostorom, rekla je županica.

S obzirom da zgrada poslovnog tornja već ima građevinsku dozvolu, Tramišak je najavila da će po završetku projektirannja konferencijsko-kongresnog centra, biti odmah pokrenuta procedura javne nabave i započeti realizacijoa projekta, čije se vrijednost trenutno procjenjuje na oko 15 milijuna eura.

Nakon što je 2023. godine završena prva faza izgradnje gospodarskog centra, u tom su prostoru održana 92 događanja, sajmova i poslovnih susreta, što znači da GC ispunjava svoju namjenu i funkciju, ocijenila je Tramišak.

Projektant tvrtke Sirrah, Damir Vujčić kazao je kako će se uskoro izraditi prve vizualizacije novog objekta konferencijsko-kongresnog centra, za kojeg vjeruje da će se funkcionalno uklopiti u dosad izgrađene prostore GC-a.

Građevinsku dozvolu Vujčić očekuje u jesen ove godine, a početak izgradnje krajem ove ili u proljeće iduće godine.

Osječki dogradonačelnik Dragan Vulin vjeruje kako će projekt omogućiti budući razvoj GC-a, te daljnji razvoj infrastrukture na tome prostoru i dolazak novih ulagača.

