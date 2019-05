Osijek: Osudili ga na 25 godina zatvora zbog ubojstva djevojke

Na suđenju zatvorenom za javnost izrečena je nepravomoćna presuda 25-godišnjaku zbog okrutnog ubojstva 17-godišnje djevojke u Koški u studenom 2016. godine. U objavi Županijskog suda Osijek navodi se kako je Matej Šustek proglašen krivim za kazneno djelo teškog ubojstva te ga je sudsko vijeće osudilo na dugotrajnu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina. Mateju Šusteku produljen je istražni zatvor koji po tom rješenju može trajati do pravomoćnosti ove presude, piše Glas Slavonije.

Podsjetimo, Šustek je kazao sudskom vijeću da se ne osjeća krivim za ubojstvo svoje 17-godišnje djevojke. Branio se da ga je na dan ubojstva "posjetio prijatelj Michael De Santa", inače lik iz videoigrice Grand Theft Auto. Prema Šustekovoj izjavi, on mu je rekao da djevojku treba eliminirati, a "prijatelja" je optužio i za ubojstvo.

Kazao je i kako mu je Michael rekao da idući dan (u nedjelju) dođe do autobusnog kolodvora u Našicama, što je i učinio. Odjenuli su kombinezon koji je Michael donio te su se odvezli u Košku gdje su sat vremena čekali 17-godišnjakinju.

Prema optužnici, Matej je svoju djevojku nazvao tog dana da se nađu na kolodvoru u Našicama. Ona je sjela na bicikl i dovezla se na mjesto dogovora. Matej je izašao iz vlaka i djevojku odveo do obližnjeg silosa gdje ju je uhvatio za glavu i dva puta ubo nožem u vrat. Djevojka je pokušavala pobjeći, no on ju je uhvatio za ruke i nastavio ubadati. Nanio joj je devet ubodnih i reznih rana. Uzeo joj je mobitel i sjeo na vlak za Našice iz kojeg ga je kasnije i bacio. Na dan ubojstva Matej je kod prijatelja ostavio rezervnu odjeću koju je zatražio oko 21 sat. Prijatelju i njegovom ocu priznao je ubojstvo, no oni nisu vjerovali sve dok idući dan nisu čuli za smrt 17-godišnjakinje. Tad su sve prijavili policiji.

Matej je krvavu odjeću i nož bacio na smetlište, što je našao bračni par koji sakuplja odjeću.