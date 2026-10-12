Osim tenkova i nafte, internet je temelj Putinove moći. I zato ga boli uništavanje data centara

Vladimira Putina ne muči činjenica da je u agresiji na Ukrajinu dosad izgubio 1,5 milijuna vojnika: ubijenih, nestalih, ranjenih, zarobljenih...

Više ga muče druge dvije stvari: gubitak desetina naftnih postrojenja i rafinerija u višemjesečnim udarima ukrajinskih dronova, a posljednjih dana i gubitak data centara koje su bile farme internetskih trolova.

Jer te dvije stvari su pravi izvori Putinove moći i utjecaja.

Putinova vojna moć slomila se na istoku Ukrajine gdje se Rusija praktički nije maknula od početka invazije, dok se ostatak Rusije našao pod dalekometnim udarima ukrajinskih projektila.

Utjecaj Putinove Rusije stoga je ostao ograničen samo na energente, kao oblik ucjenjivanja energetski nezasitnog Zapada, te naročito na internetske botove kao oblik razbijanja tog istog Zapada.

Pomor botova

Gotovo u istom danu zabilježene su dvije povezane pojave. Donald Trump sklopio je savez s Putinom i skinuo sankcije Rusiji u vezi isporuke dizela SAD-u, dok su napadi Ukrajinaca na data centre u Rusiji gotovo prepolovile broj botova na društvenim mrežama, naročito Twitteru, današnjem X-u.

I to broj desničarskih botova koji su činili okosnicu MAGA pokreta, kao i armiju sljedbenika desničarskih stranaka u Europi, naročito njemačkog AfD-a.

To Putina najviše boli.

Jer farme trolova i internetskih botova proteklih desetak i više godina postale su sredstvo hibridnog ratovanja Rusije u zapadnim društvima sve ovisnijima o društvenim mrežama i sadržaju kojem su na njim izloženi.

Ruski utjecaj

Britanski premijer Andy Burnham izjavio je ovih dana da su britanske službe uvjerene kako je Rusija stajala iza kampanje dezinformacija u vrijeme Brexita. Ista takva kampanja dezinformacija, sijanja kaosa, manipulacija i otvorenog podrivanja država, institucija, medija i samog društva očitovala se kroz izbor Donalda Trumpa i okupaciju američke politike od strane njegova MAGA pokreta.

Ruski botovi siju kaos u Njemačkoj i Francuskoj, gdje se bilježi snažan rast proruskih političkih stranaka i kandidata uoči predstojećih izbora. Ruski utjecaj na internetu, uz pomoć američkih tehnoloških oligarha poput Elona Muska, vidljiv je u svim europskim državama, od Skandinavije do Balkana.

Lažni anonimni profili ukrašeni nacionalnim zastavicama iz dubine ruskog teritorija dominiraju algoritmima, preplavljuju društvene mreže, zagušuju opozicijske glasove, šire laži tipične za profašističku desnicu: o migrantima, strancima, islamskom terorizmu, domaćim izdajnicima, woke kulturi, manjinama svih vrsta, često skrojene po receptu za pojedinu državu u pojedinom trenutku.

Sijanje kaosa

Nekad se njima utječe na izbore, nekad se lažima nastoje isprovocirati neredi, sukobi, prosvjedi.

Svi repovi europske desnice vuku se prema Rusiji, odnedavno i Trumpovoj Americi pod ruskom kontrolom, a potom i prema ruskim farmama botova i data centrima.

To je postala agresivna zatupljujuća mašinerija pogubnog utjecaja na ljude, građane, birače, političare...

Cilj je razbijanje Amerike i naročito Europske unije kroz plasiranje narativa o pogubnosti i štetnosti Unije i zapadne demokracije, potpomognuto širenjem kaosa, straha, laži, čak i otvorenih sukoba u društvu.

Ukrajinsko eliminiranje takvih centara, kakvi se grozničavo grade u Trumpovoj Americi s istim ciljem manipuliranja društvom i ljudima ovisnima o internetu, možda je najefikasniji oblik ukrajinskih "dalekometnih sankcija", ali i obrane zapadne demokracije o ruskog hibridnog ratovanja.

Putinova kičma

Uništavanje naftnih rafinerija slomit će financijsku konstrukciju Putinova režima, a uništavanje data centara slomit će kičmu Putinova hibridnog ratovanja.

Ono što je europskim komunistima nekad bila Staljinov Sovjetski Savez, sada je europskim desničarima postala Putinova Rusija. Staljin je okupirao i kontrolirao dio Europe tenkovima i KGB-om, Putin to čini tenkovima i dalekometnim projektilima u Ukrajini, a onda i internetskim botovima u ostatku Europe.

Upravo zbog toga Putinovi saveznici iz SAD-a, poput Elona Muska i potpredsjednika JD Vancea, javno su kritizirali nastojanja Europske unije da se ograniči takav utjecaj ruskih manipulacija i "slobode" širenja laži na američkim društvenim mrežama.

Udar na Trumpa

Zanimljivo, ukrajinsko uništavanje ruskih data centara dolazi neposredno prije američkih izbora za Kongres gdje bi poraz Republikanaca otvorio vrata opozivu Trumpa (pod uvjetom da sve ostane u okvirima demokracije, što se zasad ne čini izvjesnim), kao i u trenutku rasta proruskih stranaka u Njemačkoj i Francuskoj.

Upravo zbog toga Donald Trump, najvažniji Putinov saveznik, prijeti povlačenjem bilo kakve vojne ili obavještajne pomoći Ukrajini.

Jer internet, društvene mreže i internetski botovi za Trumpa su, kao i za Putina, ali i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i druge svjetske autokrate, jamstvo političkog utjecaja, pa i golog opstanka.

Srca i umovi

U neko nevinije doba internet je bio preplavljen "nigerijskim prinčevima" u potrazi za financijskom pomoći, danas je preplavljen ruskim botovima usmjerenih rušenju zapadne demokracije, Europske unije, Sjedinjenih Država, a time i svih vrijednosti koje su uhvatile korijena u tim državama.

Na bojištima Putin vodi rat za ukrajinski teritorij, na internetu vodi bitku za srca i umove Europljana, kao i Amerikanaca, Kanađana, Brazilaca i mnogih drugih.

I takav rat dosad mu je donio više rezultata od krvavog osvajanja Ukrajine.