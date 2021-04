Ministar obrazovanja Radovan Fuchs obratio se novinarima prije sjednice užeg kabineta Vlade.

Ministar je prokomentirao cijepljenje u obrazovnom sustavu te izjavio kako treba računati, ne samo na učitelje i odgajatelje već i na tehničko osoblje.

- U cijelom obrazovnom sustavu, od dječjih vrtića do visokih škola, imamo oko 90.000 ljudi, uključujući tehničko osoblje, i kad razmišljamo o cijepljenju, moramo na svih njih računati, a ne samo na učitelje i odgajatelje, jer ponekad su škole iz modela A prelazile u model C nastave upravo zbog bolesnog tehničkog osoblja. Ne znamo u ovom času koliko će se tih ljudi htjeti cijepiti, te ćemo podatke imati do petka - izjavio je Fuchs.

- Kontaktiramo s ravnateljima škola kako bi točno znali koliko se ljudi želi u pojedinim županijama cijepiti. HZJZ će za njih osigurati dovoljne količine cjepiva, i organizirat će način cijepljenja. Mi smatramo da je to nabolje organizirati u školama, znamo to na primjeru prioritetnog cijepljenja u Sisačko-moslavačkoj županiji - rekao je.