Jedan Osječanin nepravomoćno je kažnjen jer je na Facebooku nudio stolarske usluge za koje nema prijavljen obrt. Sud ga je kaznio s 1500 kuna.

Kako javlja Index, radi se o Petru Radiću (41), vozaču kamiona. Radić je poručio kako, između ostalog, i zbog ovog slučaja napušta Hrvatsku.

U rujnu prošle godine je na Facebooku napisao da montira namještaj i postavlja laminat. Na oglas se javio tržišni inspektor. Radić je zanijekao krivnju. Rekao je kako u oglasu stoji: "Montaža namještaja, postavljanje laminata za stare, nemoćne i invalide bez naknade".

- Vozio sam kamion i dobio poziv. Čovjek me pozdravio, kaže da je vidio oglas, a onda - da ja to ne mogu raditi. Kaže da je inspektor. Rekao sam mu da to radim volonterski. No, dodao je da bi došao sastaviti zapisnik, da nije ništa strašno. Rekao sam mu da dođe - ispričao je za Index.

No, kada je inspektor došao, napisao je kaznu od 5500 kuna.

- Rekao sam mu da je prvotno kazao da nije ništa strašno, a on mi je na to rekao da je kazna mogla biti 15.000 kuna. Dodao je da se mogu žaliti. Tako sam se žalio - ispričao je. Kazna mu je nakon žalbe nešto manja, ali svejedno mora platiti 1500 kuna.

- Napuštam ovu slučajnu, korumpiranu, nakaradnu državu - istaknuo je. Dodaje kako ne namjerava ništa platiti.

- Svih ovih godina pokušavaš, trudiš se, radiš, ali nema od ovoga ništa. Toliko me puta bilo sramota otići i prijaviti se na biro kad su firme propadale, a ja ostajao bez posla, a sad me zanima gdje su inspektori bili za neuplaćeni radni staž, gdje su bili kad je plaća bila na ruke? Ako bi je uopće bilo - ističe.

Poručio je kako odlazi u Irsku gdje će raditi kao vozač.