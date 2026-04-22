Osječanin (90) godina skrivio sudar na električnom romobilu

Muškarac (90) izazvao je u utorak oko 13 sati prometnu nesreću u osječkoj Ulici Hrvatske Republike dok se električnim romobilom kretao po nogostupu. Dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza, nije se zaustavio na crveno svjetlo na semaforu, već se nastavio kretati preko ceste te je romobilom udario u osobni automobil, kojim je upravljao 70-godišnjak.

Vozač električnog romobila pao je na kolnik i zadobio lake ozljede. Devedesetogodišnji vozač romobila na glavi nije imao kacigu.

Kod oba vozača alkotestom nije utvrđena reakcija na alkohol.

Zbog izazivanja prometne nesreće 90-godišnjaku slijedi obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 390 eura, kazna za kacigu - 30 eura, kazna za vožnju romobilom po površini koja nije namijenjena za promet električnih romobila - 30 eura te zbog nepostupanja po prometnim svjetlima - 30 eura.

