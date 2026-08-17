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SRETNIK

Osječanin osvojio čak 210.000 eura na Lutriji: 'Za dobitak sam saznao slučajno, na vijestima!'

Piše 24sata,
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Osječanin osvojio čak 210.000 eura na Lutriji: 'Za dobitak sam saznao slučajno, na vijestima!'
Foto: Hrvatska lutrija
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Kombinira njemu važne datume s nekoliko nasumično odabranih brojeva

Osječanin je osvojio jackpot od 209.552,19 eura u dodatnoj igri Joker Hrvatske Lutrije. Za veliki dobitak saznao je gotovo slučajno, i to iz vijesti. Kada je čuo da je u Osijeku osvojen Joker, otišao je na internetsku stranicu Hrvatske Lutrije kako bi provjerio svoj listić. Ubrzo je shvatio da je upravo on dobitnik o kojem se govori.

- Nisam mogao vjerovati da sam baš ja taj čovjek iz vijesti - rekao je sretni dobitnik, navodi Hrvatska Lutrija.

Vijest je potom podijelio s obitelji, a otkriće velikog dobitka pretvorilo se u zajedničko slavlje.

OVO SU LOTO 7 REZULTATI Sretnik osvojio 160.000 eura, pogledajte gdje ide dobitak!
Sretnik osvojio 160.000 eura, pogledajte gdje ide dobitak!

Dobitnik iz Osijeka inače redovito igra gotovo sve loto igre Hrvatske Lutrije - Loto 7, Loto 6, Eurojackpot i Sve ili Ništa. Na prodajna mjesta Hrvatske Lutrije odlazi dva do tri puta tjedno, a pri odabiru brojeva drži se provjerenog recepta.

Kombinira njemu važne datume s nekoliko nasumično odabranih brojeva, navodi Hrvatska Lutrija.

Ipak, njegov najveći dosadašnji dobitak nije stigao iz neke od glavnih loto igara, već upravo iz dodatne igre Joker koju redovito dodaje svojim listićima. Tako je 22. srpnja odigrao Loto 7 s dodatnom igrom Joker, u kojoj je osvojio jackpot vrijedan 209.552,19 eura.

Iako je riječ o njegovu najvećem dobitku dosad, ne planira mijenjati svoje navike. I dalje će igrati kao i prije, a drugim igračima poručuje da budu uporni. A kada je riječ o najvećoj životnoj sreći, za njega nema dvojbe - to je njegova obitelj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

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