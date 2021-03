U emisiji Otvoreno gostovali su kandidati za gradonačelnika Osijeka, Ivan Radić (HDZ), Goran Kušec (SDP), Berislav Mlinarević (nezavisni, DP), Vladimir Šišljagić (Snaga Slavonije i Baranje) i Petar Kopunović Legetin (Most). Uz standardne poruke emisija je u jednom trenutku otišla u bizarnom smjeru i kandidati su se uhvatili teme o komarcima.

Voditelj Togonal je pitao kako će rješavati komarce, pa se počeli govoriti o sinergiji, a onda je Šišljagić rekao da se ipak vrate komarcima.

Rekao je kako Sabor i vladajuća stranka, nisu usvojili njegovu strategiju za borbu protiv komaraca.

- Pustimo te izgovore da se ne smije zaprašivati Kopački Rit, ali smije se dopustiti da nekakvu zarazu, epidemiju prenose na ljude, da ubadaju goveda krave - rekao je Šišljagić.

Na Togonalov upad jesu li važniji komarci od ljudi, javio se Goran Kušec, profesor iz SDP-a

- Pa važno je kako ta vertikala funkcionira s komarcima. Zakon postoji, u Osijeku se poštivao i primjenjivao... E sad, komarci su vam popularcija koja se kreće. Vi možete u gradu uništiti komarce, ako ostale jedinice lokalne samouprave to ne učine, ti komarci dolaze iz drugih krajeva i to iz krajeva gdje je HDZ na vlasti - ustvrdio je, a na pitanje voditelja imaju li komarci stranačka obilježja, rekao je:

- Pa, dolaze, ako smo ih ovdje poubijali. Komarci vam se mogu kretati i 70 kilometara. Mi smo potrošili pet milijuna da riješimo komarce u gradu, a ovi okolo to nisu napravili, komarci se naravno opet pojavljuju.

Preskočio je Togonalovo pitanje je li HDZ kriv za komarce, ali se javio HDZ-ov Ivan Radić.

- Ono što mi nudimo, kao što su kolege rekle, je sinergija, zajedništvo umjesto podjela, svađa i rata. Što se tiče komaraca, jedino mi imamo strategiju kako riješiti taj problem, a to ćemo riješiti osnivanjem Agencije za borbu protiv komaraca - rekao je, a onda se obratio Kušecu:

- Prvi sam reagirao na komarce u svibnju 2020. kad ste kao vladajuća većina skinuli s proračuna 3,1 na 2,1 milijun kuna u borbi protiv komaraca, nakon toga su nas napali komarci pa je morala Vlada reagirati. Sad je vrijeme da stanemo na kraj komarcima.

Javio se i nezavisni Berislav Mlinarević.

- Ja ću se samo nadovezati na komarce, dakle, ja ne mogu rješavati komarce u svome okruženju (hotelu), govorimo o odgovornosti županije, države. Govorimo o količini komaraca. Trebaju li ljudi u Osijeku biti u hranidbenom lancu komaraca da bi se zaštitio taj isti nacionalni park? Ne treba se to prebacivati na grad i građane Osijeka koji to najviše osjete. Imamo državu koja zaštićuje taj isti park prirode. Gdje je izbor i gdje je odgovornost tog izbora? Odgovornost se mora podijeliti s obzirom na količinu komaraca. To djeluje i na gospodarstvo, ljudi ne mogu izaći u bašte, ljudi ne dolaze u Slavoniju zbog komaraca. Je li se država ikad zapitala koliki je gubitak PDV-a iz naše županije, a koliki je trošak za komarce. Kad bi se to pokušalo izmjeriti, je li to vrijedno tih nekoliko milijuna kuna. 30 godina se borimo s komarcima i nismo ih uspjeli riješiti. Zna se kako se rješavaju komarci, zamagljivanjem kad su larve, a ne čekati.

Mostov Kopunović se čak javio za repliku oko komaraca i zatražio pola minute.

- Podsjetio bih na amandman Mosta da se riješi taj prijedlog. Pitajte Radića kako je glasao o tome. Sad hoće, sad neće, imali su amandman, a sad imamo manipulacije - rekao je.