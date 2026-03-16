UŽAS U OSJEČKOJ BOLNICI

Osječki liječnik optužen za bludne radnje nad maloljetnim pacijentima i dilanje droge

Piše HINA,
Osijek: Privođenje osumnjičenog zdravstvenog djelatnika kod istražnog suca | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Liječnik je uhićen u prosincu prošle godine, a policija je tada izvijestila da se okrivljenik u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svoja četiri maloljetna pacijenta obraćao neprimjereno i neprimjereno ih dodirivao

Općinsko državno odvjetništvo podignulo je pred osječkim Općinskim sudom optužnicu protiv 47-godišnjeg liječnika osječkog KBC-a, kojega terete za bludne radnje prema maloljetnicima, više povreda djetetovih prava te omogućavanje trošenja droge, izvijestilo je tužiteljstvo. 

Ne navodeći identitet okrivljenika tužiteljstvo je priopćilo da ga tereti da je od siječnja 2014. do prosinca 2021. godine, na području Osječko-baranjske županije počinio kaznena djela bludnih radnji, povrede djetetovih prava i omogućavanja trošenja droga na štetu više djece. Ujedno ga se optužnicom tereti da je od 2018. do 2023. na istom području, dvjema osobama davao na konzumaciju droge, kao i da je u prosincu 2025., u cilju daljnje prodaje, u stanu držao više različitih vrsta droge. U optužnici je sudu predloženo produljivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja djela, navodi tužiteljstvo.

Liječnik je uhićen u prosincu prošle godine, a policija je tada izvijestila da se okrivljenik, u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svoja četiri pacijenta, koji su u to vrijeme bili maloljetni, obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu te im davao drogu na konzumaciju. Također je utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine davao na konzumaciju drogu punoljetnim osobama, svojim poznanicima, sada 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku.

Tijekom pretrage osumnjičenikova doma i drugih prostorija na adresi prebivališta, ordinacije te vozila uz ostalo su pronađene 33 plastične vrećice marihuane ukupne težine 213,9 grama, devet prozirnih paketića s 12 tableta droge MDMA ukupne mase 4,53 grama, pet prozirnih plastičnih vrećica s grumenastom materijom droge MDMA ukupne težine 4,71 grama te manja količina hašiša i amfetamina.

