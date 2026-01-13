Obavijesti


Osječki SDP: 'Predizborne tvrdnje HDZ-a o brizi za starije bile su samo vješt marketing'

Osijek: Konferencija za medije s temom "Afrička svinjska kuga- izgovor za uništavanje domaće proizvodnje?" | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Domovi za starije i nemoćne osobe u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru objavili su potkraj 2025. godine nove cjenike smještaja...

Osječko-baranjska županijska organzacija SDP-a ocijenila je u utorak kako novi cjenici smještaja u domovima za starije u ovoj Županiji razotrkirvaju stvarnost, koju se pokušava prikriti riječima, te da su predizborne tvrdnje HDZ-a o brizi za starije bile samo vješt marketing.

Domovi za starije i nemoćne osobe u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru objavili su potkraj 2025. godine nove cjenike smještaja, a u Osječko-baranjskoj županiji, koja je njihov osnivač, tvrde da nije riječ o poskupljenju usluga već o novom načinu obračuna cijene smještaja, temeljenom na imovinskom cenzusu korisnika i subvenciji Osječko-baranjske županije. 

U priopćenju za javnost predsjednica županijskog SDP-a i saborska zastupnica Sanja Bježančević navodi kako, prema novom modelu, umirovljenik u ovoj Županiji, s prosječnom mirovinom od oko 580 eura, plaća 65 posto ekonomske cijene smještaja te ako je cijena smještaja oko 800 eura, dom ga stoji približno 520 eura mjesečno. 

Nakon toga, za cijeli mjesec ostaje mu 60 eura, odnosno manje od dva eura dnevno. I to nije nikakva socijalna osjetljivost na koju se u Županiji pozivaju, navodi Bježanćević.

Iako u Županijskoj upravi tvrde da domovi nisu poskupjeli, nego da se radi o novom modelu obračuna cijene smještaja Bježančević smatra kako je "umirovljenicima  potpuno svejedno kako se to zove, ako rezultat znači da nakon plaćanja doma nemaju novca za lijekove ili druge osnovne životne potrebe". 

U stvarnom životu to se zove siromaštvo, a ne model. Posebno je cinično što se sve to događa u Županiji s višegodišnjim listama čekanja za javne domove, u kojoj tisuće ljudi nemaju nikakav izbor, osim privatnih domova, a Županija uporno odbija sufinancirati njihov smještaj, upozorava Bježančević.

Smatra kako umirovljenici zaslužuju sigurnost i dostojanstvo, a da politika koja im, nakon plaćanja doma, ostavlja 60 eura mjesečno "nije politika budućnosti, nego dokaz potpunog gubitka dodira sa stvarnim životom".

