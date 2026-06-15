Osječki volonteri sad brinu o psima iz horora u Dvoru: 'Oči tih životinja tražile su našu pomoć'

Nakon što je sisačko-moslavačka policija podnijela kaznenu prijavu protiv 45-godišnjakinje iz općine Dvor na Uni zbog sumnje na zanemarivanje i mučenje životinja, one koje su preživjele u toj ‘kući strave’ zbrinute su po azilima u Hrvatskoj.

Osumnjičenu se tereti da je kao voditeljica udruge za zaštitu životinja, u mjestu Vranići, teško zanemarivala pse koji su joj povjereni. Bili su izgladnjeli, u neprimjerenim uvjetima, zbog čega su mnogi i uginuli. Uginulo je minimalno njih 33, dok je 28 pronađeno u jako lošem stanju.

U osječkom Azilu, Udruzi Pobjeda, smješteno je pet od oduzetih pasa – Micka, Barty, Zlatica, Lili i štenac Dvorko.

- Četvero ‘staraca’ od kojih su troje gluhi, i jedno štene. Jadni kosturi koje ne možeš ni pomaziti jer osjećaš samo njihove kosti. Samo su im oči tražile pomoć, jer oni su već bili iznemogli. A svi su baš dobri i dragi kerovci - priopćili su iz osječkog Azila kada su psi dopremljeni u njihova uređena skloništa. Iako je azil pun, za svakog od preuzeti pasa našlo se mjesto. Svaki je dobio svoj boks kako bi se što bolje oporavljali.

U najlošijem stanju je bio Barty, 14 godina star pas, Iako se radi o psu srednje veličine težio je svega 11 kilograma. Doslovce su mu se nazirale sve kosti ispod kože.

- Barty vam prilazi čim mu se obratite; vidi mu se osmijeh na njušci. Okupali smo ga odmah po primitku jer je, kao i ostali, smrdio po uginulim psima i propadanju. Svaki dan ga kupamo u medicinskom šamponu, kao i ostale, da speremo te smradove s njih jer su u toj kući hodali po leševima drugih pasa i mačaka. Susretljiv je, željan pažnje i ljubavi - kaže nam Maša Prizmić iz Osijeka, djelatnica u osječkom azilu od 2010. godine. Kaže kako su im svima odmah izvadili krv i testirali ih na sve. Veterinarskim pregledom ustanovljeno je da su zdravi, osim što ih je troje gluho. Još se čekaju nalazi krvi.

- Bilo je grozno vidjeti da je i štene od 10 mjeseci izgladnjelo, sama kost i koža. Nazvali smo ga Dvorko i imao je samo kožu na kostima. Kada nam psi dođu tako pothranjeni jako je važno početi ih hraniti posebnom veterinarskom hranom, da im se ne bi upalila gušterača. Jedu više puta dnevno, po malo, da se lagano priviknu na hranu - kaže Maša koja ih, kao i ostali djelatnici azila, obilazi svaki dan.

Brzo su se novopridošlice uklopile u ‘kerovce’ u osječkom azilu. Svi su blagi i dragi, privrženi. Samo priđu, baš traže maženje.

- Svi su čipirani, osim tog šteneta. Upisani su u Lysacan. Trenutačno se službeno vode kao privremeno oduzeti. Čeka se sudski postupak u kojemu će biti trajno oduzeti, da ih mi možemo dalje eventualno dati na usvajanje - dodaje Maša koja je bila stvarno šokirana onime što je vidjela u toj kući užasa u Dvoru na Uni.

- Micka je isto bila jako loše. Micka ima 12 godina i najmekšu dlaku na svijetu. Isto je gluha. Imala je samo 9 kila kada je došla. Sada se oporavlja - dodaje Maša i kaže kako su ti psi bili zanemarivani i gladni mjesecima.

Osječki azil brine od 180 pasa, i pun je. Morali su premještati druge pse da bi smjestili novu petorku. U pomoć im puno priskaču volonteri, ali i ljudi koji se javljaju kao ‘kumovi’ pasa.

- Imamo punu kumova naših kerovaca i stalno zovemo nove. To nam je i oblik samofinanciranja. Za minimalno 10 eura mjesečno kumovi pomažu određenom psu u azilu. Sve ih imamo u jednoj komunikacijskoj grupi i objavljujemo svaki tjedan informacije o tim psima. Ljudi jako budu ponosni na to. Prate svoga psa. S nama plaču od sreće kada ih udomimo, plaču od tuge kada se nešto loše dogodi. Nisu fizički ovdje, ali brinu o psima - dodaje Maša ističući kako azil stalno smišlja nove načine na koje se mogu samofinancirati kako bi skrb prema životinjama o kojima brinu bila što bolja.