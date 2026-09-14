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I TO U ISTOJ GODINI PLUS+

Osječko veselje: Tate blizanci i sami su dobili svoje blizance

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 5 min
Osječko veselje: Tate blizanci i sami su dobili svoje blizance
storyeditor/2026-09-09/PXL_080926_158193843.jpg | Foto: Davor Javorović/Pixsell
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Marijan i Ivica Vuka su jednojajčani blizanci. Cijeli život su iznimno povezani, sve rade zajedno. A sada su u istoj godini postali očevi blizancima

Jednojajčani blizanci Marijan i Ivica Vuka (47) najpoznatiji su osječki blizanci. Njihove živote nije obilježila samo fizička sličnost, nego i činjenica da su obojica bili profesionalni nogometaši koji su svoje nogometne karijere započeli u NK Osijek, a potom nastavili u drugim klubovima i inozemstvu.

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Komentari 13
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