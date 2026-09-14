Marijan i Ivica Vuka su jednojajčani blizanci. Cijeli život su iznimno povezani, sve rade zajedno. A sada su u istoj godini postali očevi blizancima
I TO U ISTOJ GODINI PLUS+
Osječko veselje: Tate blizanci i sami su dobili svoje blizance
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Jednojajčani blizanci Marijan i Ivica Vuka (47) najpoznatiji su osječki blizanci. Njihove živote nije obilježila samo fizička sličnost, nego i činjenica da su obojica bili profesionalni nogometaši koji su svoje nogometne karijere započeli u NK Osijek, a potom nastavili u drugim klubovima i inozemstvu.
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