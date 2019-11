Osječkom KBC-u 6 mil. kn za opremanje radiološke angiosale

Ministar zdravstva Milan Kujundžić podsjetio je na otvorenju da su se zahvati neurointervencijske radiologije u Hrvatskoj počeli raditi još 2005. godine te da je sada i Slavonija, nakon Zagreba, Splita i Rijeke, opremljena suvremenom opremom koja će omogućiti da se pacijentima s tog područja, unutar nekoliko sati, izvadi ugrušak iz mozga.

- Kao što je tadašnja Vlada 2005. godine pokrenula mrežu za infarkt, tako smo sada pokrenuli mrežu za moždani udar. Vjerujem da će se tim u Osijeku uhodati u roku od šest mjeseci, rekao je Kujundžić.

Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Željko Plazonić je rekao kako je to ministarstvo u hrvatskim bolnicama instaliralo 13 angiosala, do kraja godine to je predviđeno u Opatiji i Puli, a u planu je i Zadar. "Time ćemo s novom tehnologijom opremiti gotovo sve centre koje na bilo koji način koriste endovaskularnu medicinu u dijagnostici, a cilj nam je stvarati mrežu koja će kroz cijelu godinu zbrinjavati sve životno ugrožene bolesnike", dodao je Plazonić.

Obnašatelj dužnosti voditelja Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju osječkoga KBC-a Franjo Katić objasnio je kako se s novom angiosalom može ponuditi nova dijagnostička i terapijska metoda - mehanička trombektomija, namodernija metoda liječenja moždanog udara.

Angiosala omogućuje minimalno invazivne intervencijske zahvate kroz koje se liječe teški pacijenti, s minimalnom traumom i minimalnim brojem dana u bolnici, a s većim uspjehom u liječenju, dodao je Katić.

Intervencijski neuroradiolog KBC-a "Zagreb" Marko Radoš je rekao kako je s novom opremom danas moguće liječiti akutni ishemijski moždani udar, što je prije deset godina bilo nezamislivo, i to lijekovima koji otapaju ugrušak ili mehaničkim vađenjem ugruška iz krvnih žila u glavi.

Nada se da će 2020. godine imati 50 pacijenata kojima će ugrušak izvaditi iz glave i tako spriječiti nastanak teškog invaliditeta ili posljedice, poput gubitka funkcije nogu, ruku, govora ili vida, te da će, kad se sustav uhoda, u toj županiji na godinu biti 300 invalida manje.

- Godišnje na razini Hrvatske oko šest tisuća ljudi umire od posljedica moždanog udara, a očekujemo da ćemo ovim sustavom u Slavoniji broj smrtnih slučajeva od moždanih udara smanjiti za oko tisuću, rekao je Radoš.

Ravnatelj osječkog KBC-a Željko Zubčić zadovoljan je "što se u zadnje tri godine, pri redovitom zanavljanju kapitalnih medicinskih uređaja, koje provodi ministarstvo, analiziraju potrebe svih kliničkih bolničkih centara."

Mi smo regionalni centar izvrsnosti pa se analizira ono što nam je potrebno da bismo to i ostali te zato ministarstvo planski nabavlja nove uređaje, rekao je Zubčić.