Osjetan pad temperature diljem zemlje: Kiša za uskršnji vikend, na obali bura, evo gdje će snijeg

Promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice uz malo kiše, a najviše sunčanog vremena bit će u Dalmaciji, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za subotu.

U višem gorju može biti malo susnježice i snijega.

Vjetar većinom slab sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu još ujutro uz obalu slaba do umjerena bura, danju jugo i istočnjak, a krajem dana na sjevernom dijelu ponovno bura, umjerena do jaka.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 9 i 15 Celzijevih stupnjeva.

Prognoza za sutra

U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, a na Jadranu promjenljivo oblačno. Povremeno malo kiše, uglavnom u unutrašnjosti, moguće i u Dalmaciji, a u višem gorju može biti slabe susnježice i snijega.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena, na sjevernom dijelu i jaka bura, podno Velebita sa olujnim udarima, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 1 i 5, na Jadranu od 5 do 10. Najviša dnevna uglavnom između 8 i 11, na Jadranu od 13 do 17 °C.

A što nas očekuje u ponedjeljak?

U ponedjeljak N1 prognozira pretežno sunčano ali prohladno vrijeme. Ujutro u unutrašnjosti pri tlu je moguć mraz, a jutarnje temperature od 0 do 4°C. Na Jadranu jutarnje temperature od 5 do 7°C. Najviše dnevne temperature od 11 do 15°C.

U nastavku tjedna malo do umjereno oblačno i sve toplije. Najviše dnevne temperature u porastu do petka kad će živa u termometru u unutrašnjosti doseći i 25°C. Na Jadranu uz slabo jugo najviše dnevne temperature u porastu, do 20°C. U subotu prognoziramo promjenu vremena, naoblačenje uz buru, pad temperature i mjestimice slabu kišu. Najviše dnevne

temperature bit će u unutrašnjosti od 10 do 13, a na Jadranu oko 14°C. Više kiše u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te Slavoniji i Baranji.

