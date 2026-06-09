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Oskari znanja za osvajače prvih mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima

Piše Ana Dasović,
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Oskari znanja za osvajače prvih mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima
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storyeditor/2026-06-08/PXL_160625_134379249__1_.jpg | Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Velika dodjela nagrade za državna natjecanja učenika održava se u srijedu, 10. lipnja u Zagrebu. Učenici koji osvoje Oskara znanja imaju direktan upis u srednju školu

I ove godine 240 Oskara znanja bit će dodijeljeno učenicima i učenicama koji su u raznim područjima osvojili prva mjesta na državnim natjecanjima te učenicima koji su ostvarili iznimna postignuća na međunarodnim natjecanjima. Velika proslava znanja i vještina je sutra u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski".

Na natjecanja idu učenici viših razreda osnovne škole te srednjoškolci. Učenicima osnovnih škola ova priznanja izuzetno su vrijedna zato što im osiguravaju izravan upis u odabrane srednje škole. Nažalost, isto ne vrijedi za učenike koji Oskar znanja osvoje za glazbu i ples jer se te vještine ne boduju pri upisu srednje škole (kao ni, primjerice, završena osnovna glazbena škola).

Ipak, svi učenici bez iznimke zaslužuju svaku pohvalu za svoja postignuća. Oskar znanja osvajaju učenici iz svih krajeva Hrvatske, od zagrebačke XV. gimnazije (MIOC) do Osnovne škole Sidonije Rubido-Erdödy Gornja Rijeka, čijih je dvoje učenika osvojilo nagradu na natjecanju iz fizike.

Među dobitnicima Oskara znanja je i Mila Maretić, maturantica Prve gimnazije Varaždin te polaznica Centra izvrsnosti za matematiku Varaždinske županije, koja je postigla izuzetan uspjeh ne samo na državnom natjecanju iz matematike nego i na Europskoj matematičkoj olimpijadi za djevojke (EGMO) u Francuskoj.

Ona je sa svojim timom osvojila zlatnu medalju u konkurenciji najboljih mladih matematičarki iz 70-ak država iz cijelog svijeta. Mila je dosad osvojila već osam Oskara znanja i sasvim sigurno je jedna od najboljih učenica svoje generacije. Njezina je mentorica Andreja Veršić, nastavnica Prve gimnazije Varaždin, čiji je još jedan učenik, Matej Križanić, također osvojio Oskar znanja iz natjecanja u matematici.

Svi oni sutra će primiti skulpture koje je za ovu godinu izradila istaknuta umjetnica Valerija Polanec, a njihovi mentori zahvalnice za predan rad s učenicima, poručili su iz Agencije za odgoj i obrazovanje, koja organizira i provodi natjecanja.

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