Oslobodila tipa za urlanje ZDS jer 'radosno iščekuje koncert', ima Mercedes, stanove, vilu...

Općinski prekršajni sud u Zagrebu oslobodio je 26-godišnjeg muškarca kojem se sudilo zbog uzvikivanja pokliča „Za dom spremni!“ tijekom javljanja uživo u informativnoj emisiji Hrvatske radiotelevizije 4. srpnja, uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona na Trgu bana Jelačića. Odluku je donijela sutkinja Prekršajnog suda u Zagrebu Mirela Prstec Batarelo.

'Radosno je iščekivao koncert'

U obrazloženju presude navela je kako je riječ o poviku izrečenom u "općoj i radosnoj euforiji" uoči koncerta, a ne o namjernom širenju mržnje. Istaknula je i da je poklič koristio HOS tijekom Domovinskog rata te se pozvala na povijesnu ulogu te postrojbe, kao i na činjenicu da pjesma Marka Perkovića Thompsona započinje tim riječima.

Mirela Prstec Batarelo supruga je Vice Batarela, javnosti poznatog po svom djelovanju kroz ultrakonzervativne katoličke inicijative i suradnji s udrugom Vigilare te s predsjednicom te udruge Željkom Markić. Batarelo je u javnosti istupao i kroz kampanje usmjerene protiv pobačaja i LGBT zajednice.

Prema podacima iz imovinskih kartica, Mirela Prstec Batarelo suvlasnica je stana u Zagrebu površine 105,18 kvadratnih metara, procijenjene vrijednosti 315.000 eura, koji je stečen darovanjem i upisan u suvlasničkom omjeru od jedne polovine. Također je suvlasnica stana u Bjelovaru površine 92,15 kvadratnih metara, vrijednog 34.000 eura, koji je stekla nasljeđivanjem i upisan je na nju u omjeru od jedne četvrtine. Nadalje, u njezinu imovinsku karticu upisana je i kuća za odmor na Pagu površine 132 kvadratna metra, procijenjene vrijednosti 150.000 eura, stečena darovanjem i evidentirana u suvlasničkom omjeru od jedne četvrtine. Uz to, suvlasnica je i stana u Zagrebu površine 79,42 kvadratna metra, procijenjene vrijednosti 250.000 eura, stečenog kupoprodajom i upisanog u suvlasničkom omjeru od jedne polovine.

U imovinskoj kartici prijavljen je i osobni automobil marke Mercedes-Benz, model B 200 d, proizveden 2019., čija je vrijednost procijenjena na 228.000 eura. Automobil je kupljen putem kredita. Sutkinja nije prijavila novčanu štednju niti prihode od dividendi, a kao stalni prihod navela je bruto iznos između 3900 i 4050 eura mjesečno. U obvezama je prijavila leasing osobnog automobila s vrijednošću predmeta leasinga od 29.857 eura, ukupnim iznosom obveze od 32.463 eura, mjesečnom obvezom od 387 eura i datumom nastanka obveze 1. listopada 2020.

Vice Batarelo u svojoj imovinskoj kartici prijavljuje suvlasništvo nad stanom u Zagrebu površine 105,18 kvadratnih metara, procijenjene vrijednosti 315.000 eura, stečenim darovanjem i upisanim u suvlasničkom omjeru od jedne polovine. Također je suvlasnik stana u Zagrebu površine 79,42 kvadratna metra, vrijednog 250.000 eura, koji je stekao kupoprodajom i upisan u omjeru od jedne polovine. Nadalje, upisano mu je suvlasništvo nad kućom za odmor na Pagu površine 132 kvadratna metra, vrijednom 150.000 eura, stečenom darovanjem i evidentiranom u suvlasničkom omjeru od jedne četvrtine. Kao dodatni prihod prijavio je zakup u iznosu od 513 eura mjesečno. Dugovanja nije naveo.

Maloljetna djeca obitelji Batarelo u imovinskoj kartici imaju prijavljeno suvlasništvo nad kućom s okućnicom u Kaštel Starom. Nekretnina se sastoji od zemljišta površine 728 kvadratnih metara i kuće površine 16 kvadratnih metara. Procijenjena vrijednost iznosi 111.500 eura, a udio maloljetne djece je jedna osmina. Nekretnina je stečena nasljeđivanjem.