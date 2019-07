Oslobodili su studenta koji je 'nestao' u Sjevernoj Koreji

Australski student i organizator putovanja Alek Sigley, koji je nakon nekoliko dana pušten iz pritvora u Sjevernoj Koreji, zahvalio je svima zaslužnima za njegovo oslobađanje te rekao kako se namjerava "vratiti svakodnevnom životu".

Dvadesetdevetogodišnji student iz Pertha nije bio u kontaktu s obitelji i prijateljima od 24. lipnja. U četvrtak je pušten te je, nakon presjedanja u Pekingu, preko noći stigao u Tokio gdje živi njegova supruga. Nije jasno zašto je Sigley bio pritvoren.

"Samo želim poručiti kako sam dobro te zahvaliti svima na brizi za moju dobrobit i podršci mojoj obitelji posljednjih nekoliko tjedana", rekao je Sigley u izjavi poslanoj iz Tokija u petak.

"Sretan sam što sam ponovno sa suprugom Yukom, te što sam razgovarao s obitelji u Perthu i uvjerio ih da sam dobro", poručio je.

Sigley je zahvalio Kentu Harstedtu, posebnom izaslaniku Švedske u Sjevernoj Koreji, na naporima u osiguravanju njegova puštanja na slobodu, kao i australskom premijeru Scottu Morrisonu te ministrici vanjskih poslova Marise Payne.

Morrison je na summitu G20 u Japanu prošlog vikenda razgovarao sa svjetskim čelnicima o Sigleyevom nestanku te tražio pomoć Švedske za njegovo oslobađanje.

Australija ima diplomatske odnose sa Sjevernom Korejom, no nemaju veleposlanstvo u toj zemlji. Konzularne poslove obavljaju uz pomoć švedskog veleposlanstva u glavnom sjevernokorejskom gradu Pyongyangu, koje postoji od 1970-ih.

Sjeverna Koreja u više je navrata ranije zatočila strane državljane, a najpoznatiji slučaj u novije doba bio je onaj američkog studenta koji je na odlasku iz hotela uzeo propagandni plakat, zbog čega je osuđen na 15 godina teškog rada. Nakon što je proveo 17 mjeseci u zatvoru on je pušten, no ubrzo nakon vraćanja u SAD umro je iz nikad do kraja razjašnjenih razloga.