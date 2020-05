Osmica na Neostaru bolja je i od sedmice na lotu

Svi zainteresirani ponudu mogu pogledati na Neostar.hr web stranici i to u tehnici 360 stupnjeva do najsitnijih detalja kako bi bili sigurni da nema skrivenih iznenađenja. Sva vozila moguće je rezervirati pa čak i kupiti online iz udobnosti vlastitog doma. Mogućnost kupovine vozila preko interneta AutoZubak je ponudio još 2017. g., a od tada na takav način do sada je prodano više od 200 vozila. Kupljeno vozilo moguće je dostaviti i na kućni prag ako kupac to želi. Vozila je moguće uživo naravno pogledati i na svim AutoZubak Neostar salonima u Hrvatskoj.

Uz ponuđenih 8 vozila svaki dan, u ponudi je više od 1000 rabljenih vozila svih marki i modela i svako vozilo može se na webu pogledati iz svih kutova te vidjeti eventualno oštećenje ili neki detalj koji vozilo ističe od ostalih takvih ili sličnih koja se nude na tržištu.

Provjerite izdvojena vozila u ponudi svakog dana, ulovite najbolju cijenu i javite se u AutoZubak Neostar koji će se pobrinuti da kući odvezete svoj jackpot.

Tema: Promo sadržaj