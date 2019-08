Osmislili smo m-parking, sad plaćamo svoju zaboravljivost Hrvatski stručnjaci zaslužni su za to da se danas parking može mobitelom platiti i, jer su 2001. godine osmislili jedinstven sustav naplate. Danas postoje i SMS-ovi i aplikacije, pa vi zaboravite platiti kartu...

Veliki Tesla je uvijek govorio kako će u 21. stoljeću znanstvena otkrića postati prioritet. Nije bio u krivu. U pet nastavaka vam donosimo priče o inovacijama bez kojih bi naš današnji život bio nezamisliv...

Kad god poželite parkirati u centru Zagreba, dolazi do problema, osim ako autom ne 'krstarite' i 'usidrite' se negdje u gradu za vrijeme godišnjih odmora, posebice u prvoj polovici mjeseca kolovoza. Tada je metropola prilično pusta, a praznih parkirnih mjesta je kao Bandićevih fontana. Tada se većina limenih ljubimaca i njihovih vlasnika seli na more i u centrima većih morskih gradova rade gužve, no što je tu je. Što ih je više, to će turistička sezona biti uspješnija. A ako i ona zakaže, državni proračun se uvijek može puniti od novaca plaćenih kazna za parkiranje...

Tako imamo slučaj jednog Zagrepčanina koji je 'sakupio' više kazni za nepropisno parkiranje u Splitu i prozvao lokalne vlasti da ga 'reketare s kaznama' samo zato jer ima ZG tablice. 'Ovdje ljudi parkiraju godinama, auto nikome ne smeta! Punite proračun na pošten način, a ne na štetu građana', napisao im je poruku pod brisačima. Na temelju uplatnica koje se nalaze na fotografiji s FB grupe 'Prometne zgode i nezgode' vidljivo je da je vlasnik morao platiti dvije kazne i to jednu u iznosu od 150 kuna, a drugu u iznosu od 250 kuna.

Foto: Facebook (Prometne zgode i nezgode) Jedan je Splićanin pak dobio kaznu za parkiranje pa se dosjetio kako je pobiti pozivajući se na GDPR. U pobijanju ovrhe koja mu je stigla zbog nepropisnog parkiranja, Splićanin se poslužio Zakonom o zaštiti osobnih podataka građana, koji je u svibnju prošle godine zamijenjen GDPR-om, a naveo je kako je tvrtka koja ga je prijavila redaru na nezakonit način došla do njegovih podataka, preko policije... To je bilo prvi put da se netko pokušava boriti protiv kazne za nepropisno parkiranje služeći se GDPR-om, iako dotični nije znao da se ne radi o povredi privatnosti ako je osoba u prekršaju, nego o zakonskom postupanju i da za njega više ne vrijedi Uredba o zaštiti privatnosti.

Ako mislite da muku po parkiranju muče samo domaći, u krivu ste. Za sve koji sumnjaju da su stranci u Hrvatskoj imuni na 'kažnjavanje', podsjećamo vas na slučaj Nijemca Thomasa S. koji je u kolovozu 2014. u Fažani pronašao bloker kotača na svom automobilu, unatoč tome što je uredno platio parkirnu kartu. Parkirni službenik je Thomasu, naime, kada mu je pokazao kartu, maknuo bloker kotača i poderao kartu. Dvije godine kasnije stigla ga je naša ruka i u Njemačkoj kada je dobio pismo javnog bilježnika iz Pule s fotografijom svog vozila u kojem se od njega tražilo da plati 125 eura ili će morati 185 ili više. Kazna za parkiranje je tada iznosila 20 eura. Iako je Nijemac tražio pomoć od Njemačkog automoto kluba, stvar je ipak završila na sudu.

Veliki problem turistima stvara jedina opcija plaćanja parkinga na automatu koji prima samo kovanice. Tako treba skupiti ili nabaviti minimalno 25 kuna kovanica ili se dosjetiti i ostaviti novčanice na mjestu za parking kartu kako se dosjetila jedna osoba na Korčuli.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Jedan je stranac na Redditu prije kojih godinu dana napisao kako je bio u Zagrebu na odmoru i dobio kaznu za parkiranje na iznajmljenom autu. Pošto je nije stigao platiti i vratio se u rodnu zemlju, pokušao je na web stranicama Zagrebparkinga platiti kaznu online, no nije pronašao gdje ispuniti obrazac za istu. Kada je upitao mora li novac za kartu platiti preko pošte ili banke, dobio je urnebesan odgovor, pogađamo, od strane jednog našeg čovjeka.

Napisao mu je dva moguća odgovora na njegovo pitanje, jedan iz perspektive hrvatskog građanina, jedan iz perspektive građanina svijeta.

- Čekaj da se oni tebi jave, onda se pravi lud i da nemaš pojma o kakvoj je kazni riječ. Vjerojatno te kasnije neće kontaktirati jer su im dokumenti u neredu ili im upozorenje o plaćanju kazne ne sadrži odgovarajuće podatke da vas tvrtka za iznajmljivanje auta identificira kao iznajmljivača.

- Plati preko e-bankarstva na broj računa Zagreparkinga koji bi trebao biti naveden na kazni. Kazna je neusporediva s cijenom tvog mira, nitko te neće ganjati, a ti ćeš i dalje imati jednu lijepu uspomenu na odmor u Hrvatskoj. Osim ako ti nije bio neki odmor, onda reagiraj kao hrvatski građanin.

Osim što su cijene parkinga poprilično visoke i uvijek postoji nedostatak parkirnih mjesta s obzirom na broj vozila, postoje i suludi zakoni kojima ćete zaraditi kaznu iako ste mislili da ste pravilno parkirali. Jednako tako, često postoje i rješenja pomoću kojih možete izbjeći parkirne kazne ili čak plaćanje parkiranja. ALI ZAŠTO?

Kako izbjeći kaznu za parkiranje? A da jednostavno platite kartu i tako podržite naše inovatore...

Foto: Borna Filic/PIXSELL Sve su ovo pokušaji izbjegavanja kazne za parkiranje što bi se spriječilo da uobičajena praksa većine ljudi postane POŠTENO plaćanje karti za parkiranje (čast iznimkama). Da, dobro ste čuli. Ako netko još uvijek živi u kamenom dobu i nije čuo za plaćanje parkiranja putem mobitela, što ljudima olakšava cijelu proceduru nakon što negdje smjeste svoj auto, onda pozorno čitajte dalje.

Pay-by-phone parking oblik je naplate parkiranja putem mobitela, mobilne aplikacije ili računala, kao zamjena za plaćanje u gotovini putem uređaja za naplatu parkiranja. Plaćanje parkiranja putem SMS-a osmislili su hrvatski izumitelji unutar Vipneta (danas A1) i to nekoliko mjeseci nakon što je u svijetu predstavljen GPRS koji je bio osnova za rad usluge m-parking. Sustav naplate predstavili su u suradnji sa Zagrebačkim parkingom u Zagrebu 2001. godine pod nazivom M-parking.

U prve tri godine, M-parking je imao 130.000 redovitih korisnika s područja Europe kao najveći operater takve vrste u svijetu. Ubrzo su sustav naplate prihvatili brojni europski i svjetski gradovi, pa se 2008. ovim sustavom koristilo 38 milijuna ljudi diljem svijeta. Iako je usluga u početku bila dostupna samo u Zagrebu, korisnici su vrlo brzo prepoznali praktičnost usluge pa je tako danas usluga dostupna u čak 57 gradova u Hrvatskoj. Osim parking mjesta u gradovima, usluga plaćanja parkiranja SMS-om, proširena je i na garaže u Zagrebu, a cilj je proširiti je na sve gradove te omogućiti u svim garažama u Hrvatskoj.

Nakon uvođenja m-parkinga u Hrvatskoj je prvi put uvedena i usluga plaćanja karte SMS porukom za prijevoz u zagrebačkim autobusima i tramvajima, no 2013. godine je ipak ukinuta. Iako su ovu opciju svi putnici izuzetno voljeli, a studenti osobito, no ZET je ne planira vratiti, jer je plaćanje preko poruka omogućavalo veće švercanje.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Dodatni razvoj usluge dogodio se korištenjem sve dostupnije NFC tehnologije na pametnim telefonima koja u potpunosti omogućava elektronsku naplatu i korištenje električnog novca. Najnovije tehnološko rješenje za zagrebačke vozače stiglo je u obliku aplikacije za Android i iOS.

ZgPark je najnovija aplikacija iz Zagrebačkog Holdinga koja je namijenjena informatički osviještenim vozačima, a ona na osnovnoj razini zamjenjuje odlazak do naplatnih automata ili tipkanje SMS porukama. Ukratko, isprobali smo je, čini se jednostavna i funkcionalna, jedino nam se ne sviđa što smo serverima Zagreb holdinga ostavili broj kreditne kartice. Za plaćanje parkinga korisnik mora imati prethodno uplaćen iznos ili račun koji je veći od 20 kuna. Takva vrsta transakcije isplati se onima koji često koriste usluge plaćanja parkinga.

Poslali smo upit ZagrebParkingu imaju li saznanja koliko ljudi još uvijek piše SMS-ove za parking, a koliko ih je preuzelo njihovu aplikaciju ZGpark.

- Prosječno se na mjesečnoj razini obavi 950.000 transakcija putem SMS-a, a što se tiče aplikacije, imamo registrirano 24.500 korisnika koji koriste mobilnu aplikaciju ZGpark, a taj broj samo raste. Bilježimo i povećanje broja kupljenih dnevnih parkirališnih karata putem novih parkirališnih automata te putem mobilne aplikacije ZGpark što je pokazatelj da naši građani svakako jesu samosvjesni - odgovorili su nam iz Zagreb parkinga.

Još je jedna aplikacija zamijenila SMS plaćanja poruka. IT tvrtka Infoart razvila je aplikaciju PayDo za plaćanje parkinga kojom na brz i jednostavan način privatni i poslovni korisnici mogu izvršiti plaćanje satnih, dnevnih, povlaštenih stanarskih, mjesečnih parkirnih karata, kao i plaćanje dnevnih parkirnih karti izdanih od strane kontrolora. Aplikacija je besplatna i ukida dodatne troškove plaćanja parkiranja.

Foto: PayDo (Google Play)

Trenutno je dostupna u Dubrovniku, Splitu, Zadru, Šibeniku, Puli, Poreču, Rovinju i Osijeku. Od 1.5. bit će dostupna u Varaždinu i Sisku, a uskoro se očekuje aktivacija i u ostalim gradovima, uključujući i Zagreb, kako bi ova usluga bila dostupna na nacionalnoj razini. Može je se preuzeti za najpopularnije mobilne platforme iOS i Android.

Nakon ovoliko predloženih metoda plaćanja parkinga u Hrvatskoj, preporučujemo vam da poslušate što vam kaže građanin svijeta s početka teksta. Plaćanje kazne je neusporedivo s tvojim mirom, nitko te neće ganjati, nikog se nećeš morati bojati da će te zaboraviti ili te se sjetiti. Ako previše budeš pokušavao zeznuti sustav, jednom ćete sustići karma, a kad se taj kotač 'zarola', oko prometnog redara te neće pustiti ni kada staneš samo na kratko i stisneš sva četiri svijetla na autu, a na kraju ćeš dobiti kaznu i za nepropisno parkiranje za stajanje u koloni...



