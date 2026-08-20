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NEKRETNINE

Osnivač kineske tvrtke Evergrande osuđen na doživotni zatvor. Dobili 'masnu' kaznu

Piše HINA,
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Osnivač kineske tvrtke Evergrande osuđen na doživotni zatvor. Dobili 'masnu' kaznu
Foto: Aly Song
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Evergrande je nekoć bio vodeći kineski investitor u nekretnine, koji je rastao na valu desetljeća brze urbanizacije i rastućeg životnog standarda diljem zemlje

Kineski sud u četvrtak je osudio osnivača tvrtke Evergrande, simbola nekretninske krize koja i dalje predstavlja teret nacionalnom gospodarstvu, na doživotni zatvor, a grupu i njezin odjel za nekretnine na novčanu kaznu od približno dvije milijarde eura.

Evergrande je nekoć bio vodeći kineski investitor u nekretnine, koji je rastao na valu desetljeća brze urbanizacije i rastućeg životnog standarda diljem zemlje.

Pooštravanje kreditnih uvjeta usmjerenih na obuzdavanje prekomjernog zaduživanja dovelo je do njegova neispunjavanja obveza 2021. godine.

Kolaps Evergrandea i drugih tvrtki u industriji, zajedno s aktualnom krizom na tržištu nekretnina, i dalje ometa rast kojem su baš oni dugo bili pokretačka snaga.

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Grupa Evergrande i njezina podružnica za nekretnine kažnjene su s ukupno 15,82 milijarde juana (2 milijarde eura). Osnivač Xu Jiayin, ili Hui Ka Yan na kantonskom, osuđen je na doživotni zatvor zbog "velike financijske prijevare".

Također mu je doživotno oduzeto građansko pravo, a sva njegova osobna imovina je oduzeta, objavio je sud u Shenzhenu na društvenoj mreži WeChat.

"Grupa Evergrande kažnjena je s 8,82 milijarde juana (1,12 milijardi eura); Evergrande Nekretnine kažnjen je sa 7 milijardi juana (890 milijuna eura)“, naveo je sud.

Između 2016. i 2021. godine, Evergrande i Xu Jiayin "prekršili su nacionalni zakon sudjelovanjem u kontinuiranoj i velikoj financijskoj prijevari, kao i drugim aktivnostima usmjerenim na napuhavanje imovine i prikrivanje obveza“, objasnio je sud.

Dodao je da su optuženici mitom "preuzeli kontrolu nad financijskim institucijama“, ne imenujući uključene institucije.

Pet drugih visokih dužnosnika Grupe Evergande osuđeno je na zatvorske kazne u rasponu od 6 do 18 godina po raznim optužbama, prema sudu.

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