Osnovali grupu za stradale u potresu: 'Telefoni stalno zvone'

Znam kako je kad nemaš i kada nemaš nikoga da ti pomogne. Dok sam bio mali puno smo puta bili gladni. Takve stvari stvore ti solidarnost prema drugima, pogotovo u ovakvim teškim situacijama. Znao sam da moram nekako pomoći, rekao nam je Dario Oreški (19).

Inicijator Facebook grupe POTRES HRVATSKA - pomoć i informacije koja od prošle nedjelje spaja ljude koji nude i traže pomoć nakon strašnog potresa koji je zadesio Zagreb i okolicu, kaže nam da se samo do kraja nedjelje grupi pridružilo gotovo 5000 ljudi.

- Grupu sam samoinicijativno pokrenuo samo nekoliko sati nakon potresa. Podijelio sam ju na društvenim mrežama i zamolio druge da mi pomognu. Ljudi su se odmah krenuli priključivati i nuditi pomoć. Od privremenog smještaja za obitelji, do deka i grijalica, ljudi su nudili sve. Tu cijelu prvu noć nisam uopće spavao, telefon je zvonio cijelo vrijeme - kaže.

U samo sedam dana grupi se priključilo više od 32 000 ljudi.

- Od potresa nismo stali. Ljudi se svakodnevno priključuju u grupu i pomažu jedni drugima. Zaista je predivno vidjeti solidarnost koja se javila između ljudi koji se osobno ne poznaju - rekao nam je Dario.

Najviše je ponosan na to što su svim ljudima koji su tražili smještaj, uspjeli privremeno naći krov nad glavom.

- To nam je bilo najbitnije. Smjestiti sve obitelji u tople kuće, barem privremeno. Najgore od svega bilo bi da je netko ostao na ulici, tako da nam je to bio prioritet - objašnjava.

Jedan od onih koji je nesebično ponudio svoju pomoć u grupi, bio je i Alen Dalip, vlasnik malog obrta za adaptaciju i uređenje interijera.

- Čim sam vidio u kakvom je stanju naš grad nakon potresa, nisam dvojio ni trenutka. Nas smo samo dvoje zaposlenih, ali odmah smo se bacili na posao. Prioritet su nam obitelji te stariji koji si neće samostalno moći priuštiti sanaciju. Baš smo jučer bili kod samohrane majke s četvero djece, a danas radimo kod jedne stare gospođe kojoj je cijeli nosivi zid stradao - priča nam Alen koji je novac za materijal izdvojio iz svog džepa.

- Prvu sanaciju financirao sam ja. Kasnije, kada su ljudi vidjeli što radimo, nekoliko ih je doniralo neke manje iznose za materijal. Za prvu ruku će nam to biti dovoljno, iako mi telefon zvoni bez prestanka. Zaista ćemo se potruditi pomoći svima koliko god možemo - kaže.

Roberto Durbić jedan je od onih koji su se pokrenuli samo nekoliko sati nakon potresa.

- Iako sada živim na Srednjacima, inače sam iz Čučerja. Kada su mi roditelji javili da gore doslovno nije bilo niti jedne kuće koja nije stradala, znao sam da moram nešto poduzeti. Odmah sam angažirao još dvojicu prijatelja, povukli smo i dio ekipe iz Bad Blue Boysa i krenuli prikupljati pomoć - opisuje.

Kontaktirali su mjesne odbore i župni ured te apel za pomoć objavili u grupi.

- Najviše smo prikupljali deke, grijalice i kuhala za vodu. To je u prvom trenutku bilo neophodno. Javile su nam se na desetine ljudi, dečki su krenuli prikupljati sve donacije i vozili smo to gore. Na kraju smo morali privremeno obustaviti akciju jer više nismo imali gdje skladištiti donacije - priča nam Roberto.

Donacijama su uspjeli opskrbiti veći dio obitelji iz Čučerja i Markuševca, a dio donacija odnijeli su i u KB Dubrava.

- Uz centar, to je područje najviše stradalo. Sada gledamo na koji bi se način još mogli angažirati kako bi olakšali nadolazeće dane svim obiteljima, koje jedino što žele, je vratiti se svojim kućama - kaže.

Jedna od volonterki u grupi je i Maris Stella Badrov.

- U grupu sam se uključila u ponedjeljak, a odmah me Dario zamolio ako bih mu mogla pomoći u organizaciji jer je posla bilo puno. Tako sam i ja postala jedna od moderatorica grupe i vjerujte nam, mi nismo stali niti ćemo stati dok god ne pomognemo svakoj osobi koja traži pomoć - priča nam.

- Nije nam lako. Imamo puno posla i puno organizacije, telefoni stalno zvone, ali ne bih to mijenjala ni za što. Svaka osoba nam je bitna i dat ćemo sve od sebe da svima pomognemo. Hvala svim ljudima koji su se uključili u grupu i koji na sve načine pokušavaju pomoći drugima. Zaista u najtežim trenucima imamo najveće srce - kaže.

Ipak, i u teškim vremenima ima onih koji ovu situaciju žele iskoristiti za sebe.

- Jako me žalosti što ovo moram reći, ali puno je prevaranata. Javljaju nam se s izmišljenim pričama, lažiraju potvrde i nalaze iz bolnice i traže novac. Mi se zaista trudimo detaljno provjeriti sve kako bi odvojili one kojima je pomoć stvarno potrebna i one koji se na ovoj situaciji samo žele okoristiti - priča nam Dario i dodaje kako ga takve situacije jako ljute. Iz tog razloga, između ostalog, ne prikupljaju niti apeliraju na donaciju novca, već samo spajaju one koji pomoć nude i trebaju, najviše u materijalnim potrepštinama i smještaju.

- Imali smo neki dan situaciju gdje nas je stariji gospodin tražio da mu pomognemo i uplatimo novac na račun. Otkrili smo da zapravo on uopće nije bio pogođen potresom, niti mu je pomoć trebala. Kada smo ga suočili s time, gospodin je prijetio mojoj tetki, jednoj od administratorica grupe. Uopće ne mogu pojmiti kako netko može imati toliko zlobe, pogotovo sada - priča.

Ipak, kažu nam volonteri, ne treba se fokusirati na negativno.

- Puno je više dobrih ljudi, kojima je stalo pomoći drugima i na to se fokusiramo. Mislim da nas ovakve nedaće ujedinjuju i na vidjelo izlazi solidarnost svakog čovjeka. Tome svjedočimo svaki dan od osnutka ove grupe i to me najviše veseli, velika srca za pomoć onima koje osobno ne poznajemo - zaključila je Maris Stella.

Tema: Potres u Zagrebu